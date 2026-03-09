Vietnam y GE Vernova buscan fortalecer cooperación energética y tecnológica

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), conversa con Scott Strazik, presidente y director ejecutivo de GE Vernova. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibió esta tarde en Hanoi a Scott Strazik, presidente y director ejecutivo de GE Vernova, en el marco de su visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, el dirigente vietnamita valoró los resultados de inversión y las actividades empresariales que el grupo estadounidense ha desarrollado en Vietnam durante más de tres décadas, las cuales -subrayó- han contribuido al crecimiento económico del país y al fortalecimiento de los vínculos entre Vietnam y Estados Unidos.

Reiteró que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de mayor importancia y expresó su interés en seguir impulsando la cooperación bilateral conforme al nivel de asociación estratégica integral. En ese contexto, señaló que los ámbitos de economía, comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación continuarán siendo pilares fundamentales de la relación entre ambos países.

El secretario general también recordó su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, celebrado durante su participación en la reunión inaugural de la Junta de Paz sobre Gaza, donde ambas partes intercambiaron puntos de vista y acordaron orientaciones para el desarrollo futuro de los vínculos bilaterales.

Subrayó que Vietnam otorga gran importancia a la presencia de empresas energéticas de Estados Unidos y reafirmó el compromiso del país de seguir creando condiciones favorables para sus inversiones y operaciones, con el objetivo de generar beneficios concretos para ciudadanos y empresas de ambas naciones y contribuir al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

Asimismo, afirmó que Vietnam está dispuesto a actuar como puente y puerta de entrada para impulsar la cooperación entre GE Vernova y los países de la región, especialmente los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Al destacar la importancia estratégica del sector energético para el desarrollo de Vietnam, el líder vietnamita acogió con satisfacción la organización en el país de la conferencia anual “Construyendo la Energía del Futuro” por parte de GE Vernova. Asimismo, alentó a la empresa a ampliar su cooperación con Vietnam en áreas como infraestructura energética, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.

Panorama de la cita. Foto: Thong Nhat – VNA

Por su parte, Scott Strazik felicitó a To Lam por su reelección y por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido, y agradeció el recibimiento durante su primera visita a Vietnam como presidente del grupo.

El directivo destacó que la presencia de GE Vernova en Vietnam durante más de 30 años constituye una base sólida para impulsar nuevas iniciativas y proyectos estratégicos en el país. También valoró la visión de desarrollo de Vietnam, así como su entorno político abierto y su sostenido crecimiento económico.

Strazik señaló que Vietnam fue el primer país asiático elegido por GE Vernova para acoger su conferencia anual sobre energía, un evento que reúne a más de 100 líderes de importantes corporaciones del sector a nivel mundial y que, según afirmó, marcará una nueva etapa en la cooperación entre la empresa, Vietnam y la región.

Finalmente, reiteró que GE Vernova está dispuesta a servir de puente entre empresas y autoridades de ambos países, acompañando a Vietnam no solo en el fortalecimiento de su seguridad energética, sino también en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo socioeconómico./.