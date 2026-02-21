Vietnam y Francia trazan nuevas direcciones para impulsar la cooperación económica bilateral

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, sostuvo una reunión de trabajo con Benoit Clocheret, vicepresidente de MEDEF International, brazo de relaciones económicas externas de la principal organización empresarial francesa, presidente del Consejo de Empresas Francia-Vietnam, y presidente ejecutivo del grupo internacional de ingeniería Artelia, junto a representantes de importantes corporaciones francesas, con el objetivo de trazar nuevas orientaciones para fortalecer la cooperación económica bilateral.



Durante el encuentro, efectuado el 20 de febrero, Duc Hai destacó el papel activo y eficaz de MEDEF International en los últimos años, particularmente en la exitosa organización del Foro Empresarial Vietnam-Francia en junio de 2025 con motivo de la visita oficial del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh. Estos resultados, subrayó, confirman a MEDEF como un puente estratégico que conecta a las comunidades empresariales de ambas naciones, sentando bases sólidas para elevar la cooperación bilateral.

Encuentro de trabajo entre la Embajada de Vietnam en Francia y la direccion de MEDEF International. Foto: Ngoc Hiep - corresponsal de VNA en Francia

Expresó el interés de Vietnam en atraer flujos de inversión de alta calidad procedentes de Francia en sectores donde este país posee fortalezas globales, como infraestructura de transporte, ciudades inteligentes, energías renovables, inteligencia artificial, semiconductores, logística, salud y agricultura de alta tecnología. Estas áreas, explicó, constituyen pilares fundamentales en la estrategia de desarrollo sostenible de Vietnam y presentan una alta complementariedad entre ambas economías.Valoró especialmente las contribuciones del grupo Artelia en Vietnam durante dos décadas, particularmente en proyectos de infraestructura a gran escala como las líneas de metro en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. La presencia duradera y eficaz de empresas francesas como Artelia, afirmó, demuestra el potencial de una cooperación profunda y sostenible.Por su parte, Benoit Clocheret informó que Artelia cuenta actualmente con unos 800 empleados en Vietnam, considerado un mercado prioritario no solo económico sino también estratégico para el desarrollo de recursos humanos. Los expertos vietnamitas del grupo no solo participan en proyectos locales sino que también apoyan operaciones en Laos, Filipinas, Tailandia e Indonesia, consolidando el papel de Vietnam como centro de competencias en la red regional.Clocheret manifestó su orgullo por la selección de Artelia para apoyar la gestión del proyecto en la fase inicial del ferrocarril de alta velocidad, así como por su participación en labores de consultoría y supervisión en el nuevo aeropuerto de Hanoi, considerándolo un honor y una gran responsabilidad para acompañar la modernización infraestructural en Vietnam.El representante de MEDEF International señaló que la organización promueve activamente la inclusión de Vietnam en el “radar estratégico” de las empresas francesas. Con una población superior a 100 millones de habitantes, alto crecimiento, recursos humanos de calidad y decidida voluntad reformista, Vietnam merece mayor atención en las estrategias de expansión internacional de las empresas francesas, más allá de mercados tradicionales como Estados Unidos, China o India.Ambas partes acordaron organizar el segundo Foro Empresarial Vietnam-Francia, previsto para mediados de junio en Francia, tras la conformación del nuevo gobierno vietnamita. MEDEF International propuso la participación de altos dirigentes vietnamitas, posiblemente el Ministro de Finanzas, para aumentar el impacto del evento y atraer una participación más amplia de la comunidad empresarial.Las áreas de cooperación potencial abordadas abarcaron desde transporte (ferrocarril de alta velocidad, metro, aviación), energía (renovables, nuclear), industria de alta tecnología, semiconductores, salud, aeroespacial, hasta defensa e industria marítima. El representante de MEDEF destacó la fortaleza francesa en energía nuclear, con más de 60 reactores en operación y vasta experiencia en tecnología y seguridad, que podría contribuir positivamente a las orientaciones energéticas vietnamitas.Ambas partes también discutieron proyectos de interconexión energética en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde Vietnam ocupa una posición central conectando la energía hidroeléctrica de Laos con la demanda de energía limpia de Singapur, abriendo nuevos espacios de cooperación en el contexto de la transición energética global.MEDEF International planteó algunas inquietudes empresariales, particularmente sobre procedimientos administrativos y la estabilidad predecible del marco legal, reconociendo las recientes reformas vietnamitas en simplificación administrativa y mejora del entorno inversor como señales positivas que fortalecen la confianza inversionista.El embajador Trinh Duc Hai reiteró el firme compromiso del gobierno vietnamita con la reforma administrativa, la transparencia y un entorno legal estable que facilite proyectos a largo plazo para inversores franceses.Respecto al Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-Unión Europea (EVIPA), el diplomático solicitó a MEDEF International continuar su labor de impulso para que Francia complete pronto su ratificación.Afirmando un espíritu de cooperación abierta, sustancial y orientada a resultados duraderos, Duc Hai subrayó que la Embajada de Vietnam en Francia está siempre dispuesta a acompañar y apoyar a las empresas de ambos países en la resolución de dificultades, contribuyendo así a desarrollar la relación económica Vietnam-Francia./.