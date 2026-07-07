Vietnam y Francia refuerzan cooperación en la formulación de políticas públicas

París (VNA) - Una delegación de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Nguyen Kim Son, vicepresidente de la Comisión, sostuvo el 6 de julio en París una sesión de trabajo con el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) de Francia para intercambiar experiencias sobre la formulación de políticas públicas.



En la cita (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, Nguyen Kim Son presentó a la parte francesa el proceso de desarrollo de Vietnam, las características de su economía de mercado con orientación socialista y el papel que desempeña la Comisión en el asesoramiento al liderazgo del Partido en materia de políticas socioeconómicas, reformas institucionales y estrategias de desarrollo nacional.



La delegación vietnamita expresó su interés en conocer la experiencia del CESE en materia de consulta de políticas, especialmente sus mecanismos para incorporar la participación de las organizaciones representativas y de la ciudadanía en el proceso de elaboración de políticas públicas.



Por su parte, los representantes del CESE expusieron la estructura y el funcionamiento del organismo, así como su papel de asesor del Gobierno y del Parlamento de Francia en cuestiones económicas, sociales y ambientales.



Asimismo, destacaron su contribución a la promoción del diálogo social, la evaluación de las políticas públicas y su función como puente entre el Estado y la sociedad civil.



Las conversaciones brindaron a Vietnam valiosas referencias sobre el modelo francés de consulta en la formulación de políticas, en particular en lo relativo a la movilización de expertos y al impulso de un diálogo más inclusivo.



La visita de trabajo al CESE también contribuyó a fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito del desarrollo de políticas públicas, en un contexto de profundización de la asociación estratégica entre ambos países.



Durante su estancia, la delegación también sostuvo un encuentro con funcionarios de la Embajada de Vietnam en Francia y rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua en el Parque Montreau, ubicado en la ciudad de Montreuil./.