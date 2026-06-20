Vietnam y Francia fortalecen cooperación en inteligencia artificial

París (VNA) - El Foro Empresarial Vietnam-Francia 2026, celebrado recientemente en París, puso el foco en las tendencias de la inteligencia artificial (IA), la soberanía tecnológica y los nuevos modelos de negocio impulsados por esta tecnología.

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, habla en el evento. (Fuente: VNA)





El encuentro fue organizado por el grupo tecnológico vietnamita FPT, en colaboración con el Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF International) y la Agencia Nacional para la Promoción de Inversiones y Comercio de Francia (Business France).



Durante su intervención, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, destacó que la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral abre nuevas oportunidades de cooperación en múltiples ámbitos, especialmente en economía, tecnología e innovación.



El diplomático subrayó que las empresas desempeñan un papel fundamental en la materialización de las orientaciones de cooperación mediante proyectos concretos, inversiones y generación de empleo. Asimismo, señaló que Vietnam, con una población superior a los 100 millones de habitantes y una economía abierta y altamente adaptable, se consolida como un socio económico de largo plazo y un importante polo de crecimiento en la región del Indo-Pacífico.



También expresó su confianza en que la comunidad empresarial francesa continúe respaldando la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA), lo que contribuiría a impulsar aún más los flujos de inversión en ambas direcciones.

Por su parte, Benoît Clocheret, presidente del Consejo Empresarial Francia-Vietnam de MEDEF International, afirmó que Vietnam se perfila como una de las economías más dinámicas de Asia gracias a sus elevadas tasas de crecimiento, un entorno empresarial cada vez más abierto y su capacidad para ejecutar con rapidez proyectos de gran envergadura.



A su juicio, el potencial de cooperación entre ambos países sigue siendo considerable en áreas que abarcan desde el desarrollo urbano y el transporte público hasta grandes proyectos de infraestructura, como el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur.



Clocheret valoró además como una señal positiva para las empresas francesas el hecho de que Vietnam haya situado el desarrollo de la tecnología digital, la infraestructura digital y la inteligencia artificial en el centro de su estrategia nacional de desarrollo.



Según indicó, Francia y Vietnam comparten la aspiración de fortalecer su soberanía tecnológica y promover tecnologías seguras y confiables. En este sentido, destacó que FPT representa un ejemplo del potencial de las empresas vietnamitas para triunfar en los mercados francés y europeo, abriendo el camino a otras compañías del país asiático.



A su vez, Laurence de Touchet, directora de Exportaciones de Business France, señaló que el crecimiento económico de Vietnam, superior al 8% en 2025, es fruto de una estrategia de desarrollo a largo plazo basada en la modernización de infraestructuras, el fortalecimiento de los sistemas educativo y sanitario, y el impulso a la innovación.



De Touchet destacó que una de las principales fortalezas del país es su fuerza laboral joven y altamente cualificada, caracterizada por un fuerte espíritu emprendedor y una rápida capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.



Esta ventaja, añadió, está contribuyendo a atraer a un número creciente de grandes corporaciones tecnológicas internacionales vinculadas a sectores como los semiconductores, la investigación y el desarrollo, y la inteligencia artificial.



Asimismo, consideró que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia, junto con el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), proporciona una base favorable para ampliar la cooperación empresarial en áreas de alta tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, soberanía digital y tecnología cuántica.



Durante el foro, los participantes intercambiaron experiencias sobre la implementación de la inteligencia artificial en las empresas, debatieron el concepto de IA soberana y analizaron soluciones para acelerar la transformación tecnológica a gran escala.



El encuentro se celebró en un contexto en el que la Unión Europea está intensificando su estrategia de desarrollo de la inteligencia artificial con el objetivo de reforzar su competitividad y su autonomía tecnológica.



En este escenario, FPT desarrolla programas de transformación digital e inteligencia artificial para clientes en 30 países, incluidos mercados altamente exigentes como Japón, Estados Unidos y varias naciones europeas.



Presente en Francia desde 2008, la compañía mantiene actualmente alianzas tecnológicas con importantes empresas como La Poste, Air Liquide, Quadient, Sagemcom, SNCF y Geopost. FPT aspira a situarse entre las 50 principales empresas de tecnologías de la información en Francia, al tiempo que continúa ampliando su presencia en los mercados francófonos./.