Vietnam y Francia emiten Declaración conjunta sobre asociación estratégica integral

Hanoi (VNA)- Vietnam y Francia emitieron Declaración conjunta sobre la elevación de las relaciones binacionales al nivel de asociación estratégica integral, en ocasión de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente del país indochino, To Lam, al país europeo del 6 al 7 de este mes.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y jefe de Estado, To Lam (en la izquierda), y el presidente francés, Emmanuel Macron. (Fuente: VNA)



En el texto, ambas partes acordaron profundizar la cooperación política frente a los desafíos internacionales.



En ese sentido, ratificaron el compromiso de promover sus relaciones sobre la base del respeto al derecho internacional y el respeto de cada parte a la igualdad, la soberanía, la independencia, la integridad territorial y sus respectivos sistemas políticos.



De forma bilateral, las dos partes mantendrán intercambios y contactos regulares de alto nivel, por todos los canales, entre las autoridades francesas, por una parte, y el Partido Comunista, el Gobierno, la Asamblea Nacional y las autoridades locales vietnamitas, por otra; aumentar y mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral.



Coincidieron en el papel esencial del multilateralismo en el que las Naciones Unidas (ONU) ocupan un lugar central y reafirmaron su adhesión a la Carta de la ONU y, en particular, la importancia, para el desarrollo de cada país, de la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.



Las dos partes patentizaron la disposición de reforzar sus consultas y coordinación en los foros regionales, en particular la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y en los foros internacionales, incluida la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).



Francia y Vietnam reiteraron su compromiso con el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en el Mar del Este y el pleno cumplimiento de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; y también los esfuerzos regionales para lograr un Código de Conducta efectivo y sustantivo compatible con el derecho internacional, en particular la UNCLOS.



Ambas partes subrayaron la importancia de lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania, de conformidad con el derecho internacional, en particular los principios fundamentales definidos en la Carta de ONU.



Ambas partes reiteraron el carácter esencial del respeto a la independencia, la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados.



Expresaron su profunda preocupación por la extremadamente preocupante escalada de la situación en Oriente Medio y exigen a todas las partes que reduzcan la escalada y ejerzan la mayor moderación; a la par de condenar todos los ataques contra poblaciones e infraestructuras civiles.



Solicitaron un alto el fuego inmediato y duradero en la Franja de Gaza y reiteraron su adhesión a la solución de dos Estados para asegurar una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos y garantizar la estabilidad de la región. También pidieron un alto el fuego en el Líbano que permita que surja una solución diplomática de conformidad con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.



En la Declaración conjunta, las dos partes formularon también votos or fortalecer los lazos en seguridad y defensa, para reforzar su capacidad de autonomía, según sus necesidades.



En consecuencia, decidieron dar un nuevo impulso a la cooperación en el ámbito de la industria de defensa estudiando, iniciando y ejecutando proyectos de estructuración y prestar atención a profundizar los intercambios de delegaciones, la cooperación, las consultas y las acciones de formación, de conformidad con los distintos acuerdos que rigen sus relaciones de defensa, en particular en los ámbitos de la medicina militar, las operaciones de mantenimiento de la paz y las operaciones humanitarias y de socorro.



Las dos partes también manifestaron el deseo de promover la cooperación en materia de memoria, en línea con la visita del ministro francés de las Fuerzas Armadas durante las ceremonias de conmemoración de la Victoria de Dien Bien Phu.



Vietnam facilitará las escalas de los buques franceses en puertos vietnamitas de conformidad con la legislación vietnamita, con el fin de desarrollar la cooperación mutua y el intercambio de conocimientos entre las marinas.



Ambas partes se comprometieron a promover la cooperación y la formación en los ámbitos de la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular y la trata de las personas, además de fortalecer el intercambio de información en la lucha contra el crimen.



Las partes también desarrollarán la cooperación en materia de protección civil y el fortalecimiento de las capacidades de rescate y extinción de incendios.



Por otra parte, reiteraron el compromiso de intensificar la asociación económica para el desarrollo del comercio y la innovación,



Las dos partes reafirmaron su determinación común de fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión, que constituye un pilar de la relación bilateral.



Abordaron la importancia de continuar con la plena implementación del tratado de libre comercio entre Vietnam y la Unión Europea, incluso en términos de acceso al mercado y protección de la propiedad intelectual.



En términos de inversión, las dos partes promoverán proyectos de inversión cruzada trabajando por un clima de negocios transparente, estable y predecible y coincidieron en la importancia del acuerdo de protección de inversión con la Unión Europea y sus Estados miembros. Vietnam expresó su deseo de que Francia pueda ratificarlo lo antes posible.



Las dos partes patentizaron la esperanza de profundizar y desarrollar su cooperación estratégica en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías, en particular a través de intercambios sobre políticas públicas y acciones de formación.



Vietnam formuló votos por continuar y desarrollar su cooperación con Francia y sus empresas en los ámbitos de las infraestructuras, el transporte urbano y ferroviario, las energías renovables y de transición, el hidrógeno con bajas emisiones de carbono, la economía circular y la economía digital, la logística y las infraestructuras portuarias, la aviación civil y cables submarinos.



Las dos partes acordaron reforzar su cooperación en materia de formación e investigación sobre las aplicaciones de las tecnologías nucleares civiles, en particular en el ámbito de la energía; y profundizar y ampliar el alcance de su cooperación en el ámbito de los satélites y en el campo de los minerales críticos.



Por otro lado, reiteraron la disposición de mejorar los lazos por el desarrollo y resiliencia.



Ante el cambio climático, ambas partes reafirmaron su determinación de alcanzar los objetivos marcados por el Acuerdo de París de 2015, y de conciliar el desarrollo económico y social y la preservación del entorno, en el marco del Pacto de París por los Pueblos y el Planeta.



Francia acogió con satisfacción los ambiciosos compromisos de Vietnam hacia la neutralidad de carbono en 2050 y la eliminación progresiva del carbón y aseveró que seguirá apoyando a Vietnam para que pueda alcanzar sus objetivos y descarbonizar su modelo económico, en particular en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



Vietnam reiteró el apoyo a la iniciativa CTA (Acelerador de transición al carbón) destinada a desarrollar soluciones para acelerar la salida del carbón. Francia continuará su cooperación con Vietnam para abordar las consecuencias del cambio climático en todo el territorio, incluido el delta del Mekong.



Las dos partes coincidieron en la cuestión crucial para el planeta y el clima que representan los océanos y se comprometen a profundizar sus intercambios en este ámbito, en el marco de un diálogo de cooperación marítima, en particular para garantizar el éxito de la tercera Cumbre de los Océanos de las Naciones Unidas. En este espíritu, las dos partes continuarán y reforzarán su cooperación en materia de pesca sostenible, de conformidad con las normas internacionales y europeas vigentes.



En la Declaración conjunta, ambas partes se comprometieron también a continuar impulsando el intercambio pueblo a pueblo, favoreciendo la cooperación en cultura, cuestiones relativas al patrimonio, deportes, universitarias y científicas, así como la enseñanza del francés y del vietnamita.



Ambas partes patentizaron también la disposición de continuar su cooperación en las áreas de salud, asuntos judiciales, gobernanza y agricultura, y acogieron con satisfacción el continuo fortalecimiento de la cooperación entre las provincias./.