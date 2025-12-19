Vietnam y Francia dan un nuevo impulso a su asociación estratégica integral

Hanoi, (VNA) La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, recibió hoy en esta capital a Benoit Guidée, director general del Departamento Asia-Australia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, durante su visita a Vietnam para copresidir la Consulta Política entre ambos países.



La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, recibe a Benoit Guidée, director general del Departamento Asia-Australia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. (Foto: VNA)



En la cita, la vicecanciller elogió el mecanismo de Consulta Política entre las Cancillerías de Vietnam y Francia, que permite intercambios sustanciales sobre cooperación bilateral, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Le Thi Thu Hang enfatizó que Vietnam siempre valora su cooperación con Francia, el primer país de la Unión Europea (UE) con el que Vietnam estableció una Asociación Estratégica Integral, y destacó que el potencial de cooperación sigue siendo significativo, especialmente en sectores donde Francia tiene fortalezas, como transporte urbano, infraestructura estratégica, ferrocarriles, energía y sistemas de tratamiento de agua.



Por su parte, Benoit Guidée coincidió en que las relaciones bilaterales han evolucionado positivamente desde la actualización a la Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024.



El funcionario francés señaló que las visitas del presidente Macron y del primer ministro Pham Minh Chinh en 2025 impulsarán la ampliación de la cooperación y propuso mantener la eficacia de los mecanismos de diálogo, además de continuar apoyando a Vietnam en áreas estratégicas y en la formación de recursos humanos de alta calidad.



En el contexto de un entorno mundial complejo, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación en múltiples ámbitos: político-diplomático, económico-comercial, cultural, educativo y de formación, científico-tecnológico, cooperación local, así como la coordinación en foros internacionales y regionales.



Francia reafirmó su compromiso de acompañar a Vietnam en sus objetivos de desarrollo socioeconómico, mientras que Vietnam expresó su apoyo al papel y la voz de Francia y su disposición a participar activamente en iniciativas francesas para abordar desafíos globales.



En esta ocasión, la viceministra Le Thi Thu Hang solicitó a Francia la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) e instó a la Comisión Europea a levantar la tarjeta amarilla por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) a los productos pesqueros vietnamitas.



Con anterioridad, Benoit Guidée y Bui Ha Nam, jefe del Departamento de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, copresidieron la segunda sesión de Consulta Política entre Vietnam y Francia. Durante el encuentro, ambas partes revisaron los avances de la cooperación bilateral tras más de un año de fortalecimiento de las relaciones y acordaron orientaciones para profundizar y consolidar la asociación dentro del nuevo marco estratégico.



Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales de interés común y se comprometieron a continuar la cooperación en foros multilaterales, especialmente en Naciones Unidas y en el marco ASEAN-UE.



Sobre el Mar del Este, ambas partes destacaron la importancia de mantener la libertad de navegación y sobrevuelo, respetar el estado de derecho en los mares y océanos, y resolver las disputas de manera pacífica conforme al derecho internacional./.