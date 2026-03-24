Vietnam y Francia buscan cooperación ferroviaria

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, se reúne con Diego Díaz, presidente de SNCF International, filial de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF). Foto: VNA

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, se reunió el 23 de marzo en París con Diego Díaz, presidente de SNCF International, filial de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF), para analizar oportunidades de cooperación en el sector ferroviario, en particular en el desarrollo del tren de alta velocidad en Vietnam.



Durante el encuentro, Trinh Duc Hai señaló que la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia sigue fortaleciéndose, con una cooperación económica que se amplía tanto en alcance como en profundidad. El desarrollo ferroviario se ha identificado como una de las áreas prioritarias de colaboración.



Asimismo, destacó los recientes intercambios de alto nivel, incluyendo la visita del primer ministro Pham Minh Chinh a SNCF en junio de 2025 y la visita del ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, a Vietnam en marzo de 2025, los cuales han contribuido a impulsar la cooperación bilateral, especialmente en infraestructura de transporte.



Díaz compartió la experiencia de SNCF, con más de 40 años operando el sistema de tren de alta velocidad TGV, uno de los más exitosos del mundo. Reafirmó la disposición de la empresa para apoyar a Vietnam mediante consultoría estratégica, capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología, además de compartir experiencias prácticas en planificación, operación y gestión de sistemas ferroviarios modernos.



Ambas partes conversaron en profundidad sobre modelos de desarrollo ferroviario de alta velocidad, destacando la importancia de un enfoque por fases que asegure la eficiencia económica y financiera, así como la sostenibilidad a largo plazo. La experiencia internacional, especialmente la de Francia y Marruecos, demuestra que implementar proyectos en tramos iniciales permite optimizar los recursos nacionales y minimizar riesgos con el tiempo.



Trinh Duc Hai elogió las fortalezas de Francia en tecnología ferroviaria, en particular el sistema TGV, reconocido por sus altos estándares de seguridad, eficiencia operativa y respeto al medio ambiente, lo que coincide con la transición ecológica de Vietnam. Expresó su deseo de ampliar la cooperación con SNCF en áreas como formación de personal, consultoría para el desarrollo de la red y el intercambio de experiencias de gestión.



El embajador también destacó los proyectos de cooperación apoyados por Francia en Vietnam, incluyendo iniciativas de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la SNCF, como la asistencia técnica estratégica al sector transporte, el proyecto de la línea de metro Nhon-Hanoi y los estudios sobre la expansión de las redes ferroviarias urbanas.



Estas acciones reflejan el compromiso de Francia de acompañar a Vietnam en la construcción de una infraestructura de transporte moderna, sostenible y multimodal, conectando los sistemas aéreo, ferroviario y marítimo. La estrecha cooperación contribuirá a acelerar el desarrollo del país y a consolidar una red troncal de transporte moderna, segura y de bajas emisiones.



Finalmente, ambas partes acordaron continuar implementando eficazmente los acuerdos de cooperación, enfocados en transferencia de tecnología, apoyo financiero, formación de recursos humanos e intercambio de experiencias. Asimismo, se comprometieron a reforzar la colaboración en áreas clave como desarrollo de la fuerza laboral, consultoría en planificación de redes, gobernanza y operación del sistema, desarrollo de nuevas tecnologías y establecimiento de estándares técnicos para el sector ferroviario./.