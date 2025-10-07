Vietnam y Filipinas refuerzan la cooperación en la aplicación de la ley marítima

Da Nang, Vietnam (VNA) - En conmemoración del décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Filipinas (2015–2025) y con miras al 50.º aniversario del inicio de relaciones diplomáticas bilaterales (1976–2026), el buque CSB 8002 de la Guardia Costera de Vietnam realizó una visita oficial a la Guardia Costera de Filipinas a comienzos de octubre, anclando en la ciudad de Cebú.

Una delegación de la Guardia Costera de Vietnam visita el Centro de Operaciones Marítimas de la Guardia Costera en Visayas Centrales, Cebú, Filipinas. (Foto: VNA)

La visita, encabezada por el mayor general Tran Quang Tuan, comandante de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, se enmarca en las actividades de diplomacia de defensa del país, orientadas a fortalecer la amistad, el entendimiento mutuo y la confianza entre ambas fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar. Esta es la segunda ocasión en que el buque CSB 8002 visita Filipinas, según informó el coronel Le Huy, comisario político de la Región 2.

Durante su estancia en Cebú, la delegación vietnamita participó en diversas actividades destacadas, como visitas de cortesía a las autoridades locales, la segunda conferencia bilateral entre ambas guardias costeras, intercambios deportivos, visitas a sitios culturales e históricos, así como ejercicios conjuntos con unidades filipinas sobre búsqueda y rescate, y prevención de incendios en el mar.

En los encuentros oficiales, el mayor general Tran Quang Tuan agradeció la cálida y respetuosa bienvenida ofrecida por las autoridades locales y la Guardia Costera de Filipinas.

Subrayó que Vietnam valora profundamente su relación de cooperación y amistad tradicional con Filipinas, especialmente en áreas clave como la búsqueda y rescate en el mar, el apoyo a pescadores y el intercambio de experiencias en la aplicación de la ley marítima.

Ambas partes acordaron promover una cooperación más profunda y efectiva en el futuro, a través del fortalecimiento de intercambios de delegaciones, programas de capacitación conjunta, entrenamientos especializados y coordinación en la gestión de situaciones marítimas.

La visita del buque CSB 8002 constituye un paso concreto en el fortalecimiento de la cooperación integral entre Vietnam y Filipinas, en favor de la paz, la seguridad y la prosperidad compartida en la región./.