Vietnam y Estados Unidos refuerzan la cooperación humanitaria y de defensa

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en Hanoi al secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, quien realiza una visita de trabajo al país.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, (derecha) recibe al secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao. (Fuente: VNA)

​Durante el encuentro, To Lam dio la bienvenida a Hung Cao y a su delegación, que participan en el programa de Asociación del Pacífico – Amigos del Pacífico 2026 (PP-PF26). El dirigente destacó la relevancia de la iniciativa de cooperación humanitaria, respuesta y asistencia ante desastres naturales, especialmente en la provincia de Quang Tri, una zona duramente afectada por la guerra y por recientes catástrofes naturales.

​El líder vietnamita subrayó que Vietnam considera a Estados Unidos un socio de importancia estratégica y expresó el deseo de ambas partes de seguir implementando de manera efectiva el marco de la Asociación Estratégica Integral, elevando los vínculos bilaterales hacia un nivel más sustantivo, profundo y eficaz, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y global.

​Asimismo, valoró positivamente los avances en la cooperación en defensa en los últimos años y sugirió continuar aplicando de forma efectiva los mecanismos, programas y principios ya acordados, además de ampliar la colaboración en áreas acordes con las necesidades e intereses de cada parte.

​Por su parte, el visitante estadounidense reafirmó que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y apoya a un Vietnam fuerte, independiente, autosuficiente y próspero, con un papel cada vez más relevante en la región.

​Coincidiendo con las valoraciones de la parte anfitriona, destacó que la cooperación en defensa, incluida la coordinación en seguridad marítima, es fundamental para la paz y la prosperidad de ambos países, así como para la seguridad, la cooperación y el desarrollo regional.

​Hung Cao expresó su interés en ampliar la cooperación bilateral en ámbitos como la seguridad marítima, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres naturales y la gestión de desafíos regionales comunes.

​En el encuentro, To Lam reiteró la importancia especial de la cooperación para superar las consecuencias de la guerra en las relaciones bilaterales y pidió a Estados Unidos que continúe ampliando los proyectos de descontaminación por dioxinas, así como las labores de desminado y apoyo a las personas con discapacidad.

​Con motivo del próximo mes de julio, en el que Vietnam conmemora a los inválidos y mártires de guerra, el dirigente solicitó a Estados Unidos incrementar la transferencia de tecnología y proporcionar información y objetos que contribuyan a la búsqueda e identificación de los restos de los combatientes caídos.

​Estas actividades de cooperación, subrayó, no solo poseen un profundo significado humanitario, sino que también representan un testimonio de los esfuerzos por sanar heridas, promover la reconciliación y fortalecer la confianza mutua entre ambos países.

​Asimismo, expresó su confianza en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos seguirán desarrollándose de manera estable, sustantiva y eficaz, contribuyendo activamente a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región del Indo-Pacífico.

​Hung Cao agradeció al Gobierno y al pueblo vietnamitas por su apoyo en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos y reafirmó el compromiso de su país de mantener su histórica cooperación en programas de superación de las consecuencias de la guerra en Vietnam./.​