Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación en defensa

Hanoi (VNA) - El general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, instó al secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, a continuar actuando como un puente clave de conexión para promover las relaciones entre ambos países, especialmente entre sus carteras de defensa.

Panorama de la cita (Foto: qdnd.vn)

En un encuentro, celebrado hoy en Hanoi, Van Giang evaluó que la cooperación en defensa entre Vietnam y Estados Unidos se ha implementado en el último tiempo de manera eficaz y práctica, centrándose en áreas como el intercambio de delegaciones, la capacitación, las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la colaboración entre armas y servicios militares, la ciberseguridad, la seguridad marítima, la medicina militar, la asistencia humanitaria y el socorro en casos de desastre.

Sobre la base de los documentos y acuerdos firmados, el jefe castrense anfitrión manifestó su deseo de que ambas partes continúen impulsando la cooperación en los ámbitos del intercambio de delegaciones, la capacitación, la seguridad marítima, la industria de defensa y los vínculos entre armas y servicios militares.

Al enfatizar el espíritu de "dejar de lado el pasado, mirar hacia el futuro", solicitó que Estados Unidos continúe priorizando la cooperación para la superación de las secuelas de la guerra, sobre la base del memorando de entendimiento firmado en octubre de 2025.

En particular, pidió al país norteamericano materializar sus compromisos de aportar 130 millones de dólares adicionales para el proyecto de descontaminación de dioxina en el aeropuerto de Bien Hoa, con el objetivo de finalizar dicha labor antes de 2030.

Tras afirmar que el Ministerio de Defensa de Vietnam coordinará estrechamente y brindará condiciones favorables para las actividades de búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos en acción (MIA), Van Giang exhortó a intensificar el intercambio de información, documentos y objetos personales relacionados con los soldados vietnamitas.

Urgió a Estado Unidos a apoyar la mejora de las capacidades de análisis de ADN de los cadáveres de soldados fallecidos, en pos de contribuir a la ejecución eficaz de la "campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires" del Gobierno vietnamita.

Van Giang manifestó su confianza en que Hung Cao continuará desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de defensa, en particular en el ámbito de la seguridad marítima. Asimismo, expresó su satisfacción por la participación de funcionarios y empresas estadounidenses del sector en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi.

Por su parte, el visitante destacó los avances alcanzados en la cooperación en defensa entre Vietnam y Estados Unidos durante los últimos años, especialmente en el ámbito marítimo. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que ambas naciones sigan ampliando la coordinación y profundizando la colaboración en esta área estratégica, contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos de defensa y al desarrollo integral de las relaciones bilaterales./.