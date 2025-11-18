Vietnam y Eslovaquia fortalecen cooperación en defensa

Hanoi (VNA) El ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy conversaciones con el viceprimer y titular de Defensa de Eslovaquia, Robert Kalinak, quien se encuentra de visita oficial en el país del 18 al 20 del presente mes.



En el acto de bienvenida al viceprimer y titular de Defensa de Eslovaquia, Robert Kalinak. (Fuente: VNA)



En la reunión, Phan Van Giang indicó que el viaje de Robert Kalinak reviste especial importancia en el contexto del 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones (1950-2025), creando un nuevo impulso para la cooperación bilateral en materia de defensa.



También expresó su confianza en que la visita contribuya a profundizar la relación de cooperación bilateral en materia de defensa de manera más sustantiva, eficaz y acorde con el potencial de las dos partes, en beneficio de Vietnam y Eslovaquia y por la paz, la estabilidad y el desarrollo común de la región y del mundo.



El Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam siempre otorgan importancia a consolidar los nexos de amistad tradicional y la colaboración multifacética con Eslovaquia, al mismo tiempo, enfatizó que, a pesar de la distancia geográfica, los dos países todavía tienen mucho espacio y potencial para la cooperación en todos los ámbitos, incluida la defensa.



En el encuentro, los dos dirigentes abordaron la situación mundial y regional, así como asuntos de interés común. En los últimos tiempos, los Ministerios de Defensa de Vietnam y Eslovaquia han implementado la cooperación bilateral, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado en 2015, obteniendo así resultados positivos.

El general Phan Van Giang declaró que Vietnam se adhiere firmemente a la política de defensa de los "Cuatro No" (no participar en alianzas militares; no alinearse con un país para dañar a otro; no permitir la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional o su uso contra otros países; no utilizar la fuerza o amenazar con usarla en las relaciones internacionales).



La nación sudesteasiática quiere ampliar la cooperación bilateral y multilateral en materia de defensa sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo por los intereses comunes, contribuyendo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo, puntualizó.



Se espera que las dos carteras continúen impulsando la colaboración en materia de defensa, en consonancia con el fructífero desarrollo de las relaciones Vietnam-Eslovaquia, centrándose en el aumento del intercambio de delegaciones, el establecimiento de mecanismos cooperativos destinados a mejorar el entendimiento mutuo y compartir medidas para fortalecer la cooperación.



Además, formuló votos porque Robert Kalinak preste atención y envíe pronto un agregado de defensa eslovaco a Vietnam para que actúe como puente de conexión para la realización efectiva de los contenidos de cooperación acordados por ambas partes.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de robustecer la colaboración en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a través del intercambio de delegaciones, compartir experiencias y participación en cursos de entrenamiento adecuados y buscar las oportunidades de coordinar en otros campos potenciales como ciberseguridad, desminado de bombas-minas, superación de las consecuencias de la guerra, respuesta a desafíos no tradicionales; apoyo mutuo en el marco de la cooperación entre Vietnam y la Unión Europea.



Mientras tanto, el visitante accedió a enviar un agregado de defensa eslovaco a Vietnam en el futuro tras expresar su satisfacción por los resultados de la cooperación en materia de defensa entre ambos países en los últimos tiempos.



También sugirió que las dos partes intensifiquen la cooperación en los sectores de industria de defensa, intercambio de delegaciones de todos los niveles y ciberseguridad./.