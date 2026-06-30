Vietnam y Emiratos Árabes Unidos fomentan cooperación en industria de defensa

Hanoi (VNA) - El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, y su par de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), teniente general Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi, copresidieron hoy una reunión entre delegaciones militares de alto nivel de ambos países.

El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, y su par de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), teniente general Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi en la cita. (Fuente: VNA)

En la cita, Truong Thang destacó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1993, los vínculos Vietnam–EAU se han consolidado y desarrollado sobre la base de la amistad, la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa. Sobre esa base, la cooperación en defensa ha registrado avances positivos, en línea con la Asociación Integral, con intercambios y consensos para ampliar la colaboración en múltiples ámbitos.

El viceministro vietnamita subrayó que el potencial de cooperación en defensa entre ambos países sigue siendo amplio, especialmente en industria de defensa, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), sanidad militar, logística, seguridad no convencional y formación de recursos humanos de alta calidad. Ambas partes también continúan apoyándose en foros multilaterales y en actividades internacionales organizadas por cada país.

En esta ocasión, el Ministerio de Defensa de Vietnam agradeció el apoyo de los EAU a la oficina de representación del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones Viettel en ese país, y expresó su deseo de seguir recibiendo condiciones favorables para su funcionamiento.

Vietnam también está dispuesto a recibir oficiales emiratíes en el Curso Internacional para Funcionarios de Defensa y a estudiantes militares para el aprendizaje del idioma vietnamita, agregó.

El viceministro vietnamita propuso impulsar el intercambio de delegaciones, establecer mecanismos de diálogo y consulta, abrir oficinas de agregados de defensa residentes en cada país y ampliar la cooperación en la industria de defensa y otros ámbitos.

Asimismo, invitó al Ministerio de Defensa y a las empresas vinculadas a ese sector de los EAU a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi.

Por su parte, Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi valoró positivamente la Asociación Integral Vietnam–EAU y destacó los avances significativos en la cooperación bilateral.

Señaló que la visita constituye una oportunidad importante para ampliar la cooperación en materia de defensa.

El alto funcionario emiratí afirmó que existe un gran potencial de colaboración, especialmente en la industria de defensa, y expresó su deseo de continuar implementando los acuerdos alcanzados y explorar nuevas áreas de cooperación en beneficio mutuo, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad regional y global.

Al término de la reunión, ambos ministerios firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en la industria de defensa./.