Vietnam y el Reino Unido refuerzan la cooperación parlamentaria en ciencia e innovación

Londres (VNA) - Una delegación de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN), encabezada por su jefa, Nguyen Thanh Hai, realizó una visita de trabajo al Reino Unido para estudiar la experiencia del país en materia legislativa, desarrollo científico y tecnológico, innovación, transición ecológica y desarrollo sostenible.

Foto ilustrativa (Foto: VNA)





La visita, que tuvo lugar del 21 al 24 de junio, se produjo en un momento en que Vietnam está acelerando la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, que identifica los avances en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del desarrollo nacional, considerando la reforma institucional como un requisito previo.



El viaje también contribuyó a la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Reino Unido, establecida en octubre de 2025, en la que la ciencia, la tecnología y la transformación digital figuran entre las áreas clave de cooperación.



La delegación realizó una visita de cortesía a la vicepresidenta de la Cámara de los Comunes, Judith Cummins, durante la cual ambas partes celebraron el desarrollo de las relaciones bilaterales y acordaron fortalecer la cooperación entre la Asamblea Nacional vietnamita y el Parlamento del Reino Unido.



En una sesión de trabajo con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de los Comunes, ambas partes intercambiaron experiencias en materia legislativa y de supervisión parlamentaria en áreas como la inteligencia artificial (IA), el big data, la tecnología satelital, la protección de datos personales y los mecanismos regulatorios de entornos de pruebas (sandboxes). También abordaron la organización de audiencias parlamentarias para apoyar la supervisión legislativa.



En una reunión con miembros del Grupo Parlamentario Multipartidista para Vietnam, presidido por el diputado Mark Garnier, ambas partes reafirmaron su compromiso de ampliar los intercambios parlamentarios y fortalecer la cooperación en áreas de interés común.



La delegación también celebró sesiones de trabajo con la Sociedad Intelectual Vietnamita en el Reino Unido e Irlanda (VIS), el Imperial College de Londres, la Universidad de Oxford y el Laboratorio Nacional de Física (NPL).



En el Colegio Imperial de Londres, la delegación conoció uno de los modelos líderes a nivel mundial para la integración de la investigación, la educación y la innovación en ciencia, ingeniería, tecnología y medicina.



Durante una reunión con VIS, Thanh Hai instó a la asociación a seguir sirviendo de puente entre los científicos vietnamitas residentes en el extranjero y los programas de investigación y proyectos de innovación en Vietnam, además de brindar asesoramiento político y legislativo a la Asamblea Nacional.



En la Universidad de Oxford, la delegación exploró el ecosistema de innovación de la universidad, incluyendo los mecanismos que vinculan la investigación, la educación y la comercialización.



Las conversaciones también se centraron en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad en campos estratégicos como la IA, la tecnología cuántica, la ciencia de datos, la ciencia de los materiales y las tecnologías avanzadas.



Thanh Hai expresó su esperanza de que la universidad amplíe la cooperación con universidades, institutos de investigación y agencias gubernamentales vietnamitas mediante intercambios académicos y de posgrado, capacitación de recursos humanos y proyectos de investigación conjuntos./.