Vietnam y el Reino Unido promueven intercambio cultural y artístico

Londres (VNA) - La Red Vietnam-Reino Unido (VUKN, en inglés) celebró un concierto para conmemorar los 10 años de su establecimiento y el aniversario 50 de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los artistas en el concierto (Fuente: VNA)



El evento, organizado la víspera en el Real Colegio de Música en Londres, también tiene como objetivo recaudar fondos para las tres organizaciones caritativas que operan en Vietnam, incluyendo The Christina Noble Children’s Foundation, Facing the World y Saigon Children’s Charity.



El concierto contó con la participación de artistas famosos de Vietnam y del mundo, incluyendo los pianistas Tra Nguyen, Tomazz Lis y Shu-Wei Tseng, los violinistas Stephane Tran Ngoc, Maryna Raievska, Abigail Dance y Phuong Hoang Linh Nguyen, quienes presentaron obras de reputación de compositores internacionales.



En la ocasión, Mark Kent, presidente de la VUKN y exembajador británico en Vietnam, planteó que el concierto constituye una buena ocasión para honrar las relaciones entre Vietnam y el Reino Unido, así como para elevar la conciencia pública sobre la importancia del intercambio cultural bilateral.



Por su parte, Nguyen Hoang Long, embajador de Vietnam en el Reino Unido, felicitó a VUKN por la organización de un evento tan significativo. La asociación estratégica entre ambos países se encuentra actualmente en la etapa más cálida, dijo y destacó la importancia de los intercambios culturales y populares respaldados por las organizaciones como VUKN.



Fundada en 2013, VUKN es una organización no gubernamental que trabaja para fortalecer la comprensión mutua y las relaciones entre ambos países, especialmente en las áreas de economía, cultura y sociedad./.