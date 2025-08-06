Vietnam y Egipto comprometidos en impulsar cooperación bilateral multifacética

El Cairo (VNA) - En el marco de su visita de Estado a la República Árabe de Egipto, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo esta mañana (hora local) una reunión con el titular del Senado del país anfitrión, Abdel-Wahab Abdel-Razeq, en la que reafirmaron su compromiso de impulsar una relación bilateral integral y sostenible.

El presidente vietnamita, Luong Cuong, se reúne con el titular del Senado egipcio, Abdel-Wahab Abdel-Razek. Foto: Lam Khanh - VNA

Durante el encuentro, Abdel-Razeq destacó que la visita del presidente vietnamita representa un hito importante que abre una nueva etapa en los nexos tradicionales entre ambas naciones.

Subrayó la necesidad de fortalecer la confianza política y la cooperación en múltiples áreas. El Senado egipcio manifestó su compromiso de promover la colaboración con la Asamblea Nacional de Vietnam y de implementar todas las medidas necesarias para apoyar al Gobierno de ambos países en la ejecución efectiva de los compromisos y planes de cooperación por el beneficio de sus pueblos.

Por su parte, el mandatario vietnamita expresó su impresión por su primera visita a Egipto, un país con una civilización antigua y brillante, que actualmente juega un papel importante a nivel mundial.

Reiteró la valiosa amistad histórica entre Vietnam y Egipto y afirmó la necesidad de aprovechar al máximo el nuevo marco de Asociación Integral establecido entre ambos países.

Propuso una coordinación estrecha entre los parlamentos de ambos países para apoyar la implementación efectiva de los mecanismos de cooperación bilateral, facilitar la negociación y perfeccionamiento de políticas y acuerdos, así como crear un marco legal adecuado que fomente la cooperación empresarial, la apertura de mercados y el intercambio entre los pueblos de ambos países.

Ambos líderes acordaron fortalecer el papel de la diplomacia parlamentaria, intensificar el intercambio de delegaciones de alto nivel y de comités especializados para compartir experiencias legislativas y de supervisión; continuar la colaboración estrecha entre los parlamentos en foros multilaterales y promover el intercambio entre jóvenes parlamentarios y parlamentarias.

También acordaron establecer próximamente la Asociación de Parlamentarios de Amistad Egipto-Vietnam para facilitar intercambios regulares y proponer medidas que impulsen la cooperación parlamentaria.

En esta ocasión, Luong Cuong transmitió la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, para que el titular del Senado egipcio visite pronto Vietnam, invitación que fue agradecida y aceptada con gusto.

Esta reunión fue la última actividad del mandatario vietnamita en Egipto. Al mediodía del 6 de agosto, Luong Cuong y su delegación partieron de El Cairo, con rumbo a la República de Angola para una visita de Estado del 6 al 8 de agosto./.