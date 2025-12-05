Vietnam y Egipto acuerdan intensificar cooperación en industria de defensa

El Cairo (VNA) - Una delegación del Ministerio de Defensa vietnamita, encabezada por la teniente general Phan Thi Hoai Van, subjefa del Departamento General de Industria de Defensa, realizó una visita de cortesía al ministro de Estado egipcio de Producción Militar, Mohamed Salah El-Din Mostafa.

La teniente general Phan Thi Hoai Van, subjefa del Departamento General de Industria de Defensa y el ministro de Estado egipcio de Producción Militar, Mohamed Salah El-Din Mostafa (Fuente: VNA)

Esta cita celebrada en el marco de la 4.ª Exposición de Defensa Egipcia (EDEX) del 1 al 4 del presente mes en Cairo, se produce en un momento en que ambos países han elevado recientemente sus relaciones al nivel de una asociación plena, tras la visita de Estado del presidente vietnamita Luong Cuong a Egipto el pasado agosto.

Durante la reunión, Hoai Van destacó la especial atención prestada por el ministro de Defensa vietnamita, general Phan Van Giang, al envío de una delegación a Egipto para promover la cooperación bilateral en la industria de defensa, por invitación de la parte egipcia y con base en el consenso entre ambos ministerios.

Reafirmó el deseo de Vietnam de fortalecer la cooperación mediante el intercambio de delegaciones, especialmente a alto nivel.

Para profundizar esta cooperación, ambas partes acordaron incrementar el intercambio de delegaciones de empresas de la industria de defensa, con el objetivo de comprender mejor los marcos legales, las necesidades y las capacidades industriales de cada país, e identificar áreas potenciales de colaboración.

También decidieron organizar un foro bilateral sobre la industria de defensa y fomentar la participación recíproca de las empresas de defensa en las exposiciones celebradas en sus respectivos países.

Los dos altos funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de una industria de defensa independiente y sobre las respectivas fortalezas de ambos países, con el objetivo de establecer una base jurídica sólida para una cooperación bilateral sostenible.

Ambas partes coincidieron en explorar la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en la industria de defensa, en el marco más amplio de la cooperación militar bilateral.

Hoai Van anunció que Vietnam será sede de la 3.ª Exposición Internacional de Defensa en 2026 e invitó a Egipto a presentar sus productos.

Por su parte, Mohamed Salah El-Din Mostafa dio la bienvenida a la primera participación de una delegación vietnamita de alto nivel en EDEX.

En su opinión, el intercambio de delegaciones es una base importante para promover la cooperación en los sectores de defensa e industria de defensa entre ambos países.

Durante su visita a Egipto, la delegación vietnamita visitó EDEX 2025, celebrada en el Centro de Exposiciones de Defensa de Cairo. El evento reunió a 150 delegaciones oficiales y a más de 40.000 visitantes. Más de 450 empresas y grupos industriales del sector de defensa presentaron sus productos y tecnologías.

EDEX 2025, realizada bajo el auspicio del presidente Abdel Fattah Al-Sisi, es una de las principales plataformas de defensa que abarca África y Oriente Medio./.