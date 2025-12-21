Vietnam y EE.UU. refuerzan cooperación en diálogo de defensa en Washington

Washington (VNA) - El XIV Diálogo de Política, Seguridad y Defensa entre Vietnam y Estados Unidos se llevaron a cabo en Washington, con la participación de numerosos funcionarios de los dos países.



El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang y el subsecretario de Estado adjunto de Seguridad Regional en la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, Fleet White. (Fuente: VNA)



El evento fue copresidido la víspera por el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang y el subsecretario de Estado adjunto de Seguridad Regional en la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, Fleet White.



En el encuentro, ambas partes evaluaron el estado de las relaciones bilaterales después de tres décadas del establecimiento de los nexos diplomáticos y dos años de la implementación de la asociación estratégica integral.



Vietnam afirmó que considera a Estados Unidos uno de sus principales socios estratégicos y se espera que los dos países fortalezcan aún más los lazos de cooperación, como aportes a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región.



La parte estadounidense reiteró que los vínculos bilaterales durante los últimos 30 años siguen siendo un modelo en las relaciones internacionales, transformándose desde antiguos enemigos en socios estratégicos integrales.



Reafirmó su deseo de seguir promoviendo una cooperación mutuamente beneficiosa con Vietnam sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y el sistema político de la nación indochina, y el apoyo a un Vietnam independiente, fuerte, próspero y de autodeterminación.



Ambas partes reconocieron los excelentes resultados de la cooperación en los tiempos transcurridos, en particular en el mantenimiento de intercambios y contactos a todos los niveles; el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional; la coordinación de las respuestas a los desafíos de seguridad no tradicionales; y la implementación efectiva de proyectos para abordar las consecuencias de la guerra y la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos (MIA).



La parte anfitriona agradeció a Vietnam por su activa cooperación en MIA y afirmó su compromiso de ampliar aún más los proyectos de descontaminación con dioxinas y de limpieza de bombas-minas, así como promueve nuevas iniciativas para apoyar la búsqueda de información y tecnología de pruebas de ADN para los soldados vietnamitas desaparecidos.



Ambas partes evaluaron altamente el papel de los mecanismos de cooperación bilateral existentes en política, defensa y seguridad, que son canales importantes para mejorar el intercambio de información, resolver diferencias e impulsar una cooperación sustantiva y sostenible en asuntos de interés mutuo.



Sobre la base de los resultados alcanzados, las dos partes acordaron profundizar aún más la cooperación en diversos campos en el marco de la asociación estratégica integral, ampliando gradualmente la colaboración en áreas potenciales como la industria de defensa, el perfeccionamiento de las capacidades de aplicación de la ley marítima y la coordinación especializada en prevención contra la delincuencia y el control de alta tecnología.



También intercambiaron sus puntos de vista sobre cuestiones de seguridad regional e internacional, destacando la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación y la resolución de las disputas mediante medidas pacíficas y sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, reafirmaron el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la arquitectura regional.



Además, abogaron por seguir manteniendo y mejorando la eficacia del mecanismo de diálogo de política, seguridad y defensa; aumentar el intercambio de delegaciones y las consultas a todos los niveles, y coordinar la implementación efectiva de los contenidos de cooperación acordados, contribuyendo así a la asociación estratégica integral bilateral por el beneficio práctico de los pueblos.



Durante su visita de trabajo en el país norteamericano, Dang Hoang Giang sostuvo encuentros con diversos funcionarios anfitriones de alto nivel, incluidos el presidente del Instituto Republicano Internacional, Daniel Twining, y los copresidentes del Partido Comunista de Estados Unidos, Joe Sims y Rossana Cambron, para debatir orientaciones de cooperación partidista en el futuro.



Además, se reunió con representantes de organizaciones, empresas y académicos estadounidenses para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, regionales e internacionales de interés mutuo./.