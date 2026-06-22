Vietnam y EE.UU. lanzan programa conjunto de asistencia humanitaria

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Vietnam y Estados Unidos lanzaron hoy en la provincia de Quang Tri un programa conjunto de asistencia humanitaria en el marco de la “Asociación del Pacífico – Amigos del Pacífico 2026” (PP-PF26), con la participación de representantes de ambos países.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

​El Programa de Asociación del Pacífico (Pacific Partnership - PP) es una iniciativa multinacional de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales que la Marina de Estados Unidos realiza anualmente en la región del Indo-Pacífico.

Por su parte, el Programa de Amistad del Pacífico (PF), implementado conjuntamente por el Comando del Pacífico de Estados Unidos y el Comando Médico del Ejército número 18 (MEDCOM), se centra en la asistencia humanitaria y el desarrollo de capacidades en ingeniería, medicina y gestión de catástrofes.

En 2026, por primera vez, ambos programas se celebran de manera conjunta en Quang Tri, configurando un marco de cooperación a gran escala con 25 actividades en cuatro áreas principales: asistencia humanitaria y prevención de desastres naturales, salud, construcción y reparación de infraestructuras comunitarias, e intercambios con la comunidad.

Durante la ceremonia de apertura, Hoang Nam, vicepresidente permanente del Comité Popular de Quang Tri, señaló que 2026 marca el 31.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos.

Recordó que, desde los primeros esfuerzos para abordar las consecuencias de la guerra y desarrollar actividades humanitarias, ambos países han construido una Asociación Estratégica Integral basada en la confianza mutua, el respeto y un compromiso compartido con la paz y la prosperidad.

En ese sentido, destacó que el PP-PF26 constituye un símbolo del espíritu de solidaridad, cooperación y responsabilidad hacia la comunidad, y que las actividades en salud, educación, respuesta a desastres y desarrollo no solo aportan beneficios prácticos a la población, sino que también fortalecen los vínculos entre los pueblos y la comprensión mutua.

Subrayó además que para Quang Tri, ser nuevamente sede del programa representa un honor y refleja la confianza de los gobiernos de Vietnam, Estados Unidos y los socios internacionales en la localidad.

Recordó que la provincia, profundamente marcada por la guerra, también es un territorio donde el anhelo de paz se ha mantenido vivo y se ha difundido a lo largo del tiempo.

Asimismo, valoró los programas de cooperación implementados anteriormente con Estados Unidos, especialmente en la búsqueda de personas desaparecidas, la remediación de bombas y minas, el apoyo a víctimas del Agente Naranja/dioxina, la atención sanitaria, la educación y el desarrollo comunitario, contribuyendo a generar confianza y amistad entre ambos pueblos.

Por su parte, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, destacó que el valor del programa no radica únicamente en el número de proyectos ejecutados o pacientes atendidos, sino en las relaciones construidas, el conocimiento compartido y la confianza generada entre los socios incluso antes de que ocurra una emergencia.

Señaló que la iniciativa no debe entenderse como un esfuerzo de corto plazo, sino como un mecanismo para fortalecer la capacidad local y permitir que las comunidades respondan de manera más proactiva ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

Añadió que la confianza constituye la base de la preparación ante desastres, ya que en momentos de crisis no hay tiempo para establecer relaciones, por lo que es esencial haber construido previamente formas de coordinación conjunta.

En el marco del PP-PF26, expertos vietnamitas y estadounidenses desarrollarán múltiples actividades de intercambio profesional en áreas como respuesta a desastres, salud comunitaria, prevención de enfermedades, desminado, trabajo veterinario, construcción de infraestructuras e intercambio cultural.

De acuerdo con el plan, alrededor de 300 militares y especialistas estadounidenses participarán en el programa, incluyendo expertos en salud, desactivación de bombas y minas, sistemas de mando y control de incidentes, y el uso de vehículos aéreos no tripulados en operaciones de búsqueda y rescate./.