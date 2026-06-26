Vietnam y EE.UU. fortalecen cooperación aduanera con un acuerdo de intercambio electrónico de datos

Bruselas (VNA) - Vietnam y Estados Unidos reforzaron su cooperación aduanera con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el intercambio electrónico de datos, un mecanismo destinado a agilizar el comercio bilateral, fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y favorecer unas relaciones comerciales más equilibradas y sostenibles.

El director general de la Autoridad Aduanera de Vietnam, Nguyen Van Tho, y el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Rodney Scott, firman el memorando de entendimiento. (Foto: baochinhphu.vn)



El documento fue suscrito la víspera (hora local) por el director general de la Autoridad Aduanera de Vietnam, Nguyen Van Tho, y el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, Rodney Scott, al margen de la 147.ª/148.ª sesión del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), celebrada en Bruselas.



La firma se produce en un contexto de creciente dinamismo en las relaciones económicas entre ambos países, especialmente tras la elevación de sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2023.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de exportación de Vietnam, mientras que este último ocupa el séptimo lugar entre los socios comerciales de la economía norteamericana. En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 172,3 mil millones de dólares. Solo entre el 1 de enero y el 18 de junio de 2026, el comercio entre ambos países sumó 89,58 mil millones de dólares, un incremento interanual del 23,1%.



El memorando desarrolla los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo de Asistencia Mutua en Materia Aduanera (CMAA), vigente desde 2020. En este marco, ambas autoridades intercambiarán, en tiempo real o a la mayor brevedad posible, datos electrónicos de las declaraciones sumarias de carga para reforzar la gestión de riesgos, verificar la información de los envíos y detectar con mayor rapidez posibles infracciones, como fraude comercial, falsificación, contrabando, fraude de origen, evasión fiscal o prácticas destinadas a eludir las medidas de defensa comercial.



De acuerdo con la Autoridad Aduanera de Vietnam, este mecanismo permitirá optimizar el control y la supervisión aduanera, agilizar el despacho de las mercancías de los operadores que cumplen la normativa y reducir los procedimientos de inspección en frontera, fortaleciendo así la competitividad de los productos de ambos países en los mercados internacionales.



Asimismo, el intercambio electrónico de datos contribuirá a mejorar la transparencia y la eficacia de la gestión aduanera, al tiempo que reforzará la capacidad de ambas partes para prevenir el fraude de origen y el transbordo ilegal utilizado para eludir aranceles.



Las autoridades vietnamitas consideran que esta iniciativa inaugura una nueva etapa de cooperación más profunda y efectiva entre los servicios aduaneros de Vietnam y Estados Unidos, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas y las tendencias de digitalización impulsadas por la transformación tecnológica. El acuerdo también reafirma el compromiso de ambos países con un comercio internacional más seguro, eficiente y sostenible./.