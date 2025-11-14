Vietnam y EE. UU. continúan negociaciones sobre acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado

Washington D.C. (VNA) – La ronda técnica de negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado entre Vietnam y Estados Unidos se está llevando a cabo según lo previsto, del 12 al 14 de noviembre.



El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hong Dien (der.), y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer (Foto: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam/VNA).

El viceministro de Industria y Comercio y subjefe del equipo negociador del Gobierno, Nguyen Sinh Nhat Tan, se reunió la mañana del 12 de noviembre con el subrepresentante comercial de Estados Unidos, Rick Switzer, para dar inicio a las sesiones técnicas de negociación, informó la mencionada cartera vietnamita.



La reunión se centró en las relaciones económicas y comerciales bilaterales, así como en la implementación de los resultados de la octava sesión de negociación a nivel ministerial, celebrada el 10 de noviembre entre el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hong Dien, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.



Nguyen Sinh Nhat Tan abordó diversos temas surgidos de la sesión ministerial y acordó varias áreas prioritarias para que los equipos técnicos de ambos países trabajen con el objetivo de alcanzar los mejores resultados posibles.



Por su parte, Switzer destacó los avances positivos de Vietnam en política comercial, reformas institucionales y compromisos de integración internacional, así como los logros de las recientes rondas de negociación. Subrayó que la estrecha cooperación entre ambas partes facilitaría el proceso negociador.



Ambas partes acordaron mantener una coordinación cercana e intensificar los intercambios entre sus equipos técnicos para avanzar en las negociaciones, siguiendo las directrices de los altos líderes y los dos ministros, con el objetivo de concluir próximamente un nuevo marco de cooperación comercial bilateral que fortalezca aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.



Tras la reunión, los equipos negociadores de ambos países iniciaron de inmediato debates detallados en sus grupos de trabajo para abordar los puntos acordados.



Más tarde, Nguyen Hong Dien se reunió con directivos de Gulf of America Energy Sourcing LLC, una empresa energética estadounidense con sede en Luisiana, y reafirmó el apoyo de Vietnam a la participación en el desarrollo de la infraestructura de gas natural licuado (GNL) y en los mercados energéticos del país.



El viceministro también sostuvo un encuentro con Joseph Damond, director de Política Comercial Internacional y Ciencias de la Vida Globales de Crowell Global Advisors. Damond fue anteriormente subrepresentante comercial de Estados Unidos (1989-2001) y jefe negociador del acuerdo comercial bilateral entre Vietnam y Estados Unidos (1995-2000)./.