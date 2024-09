Vietnam y Cuba ven potencial para crecimiento comercial

Hanoi (VNA) – Se espera que la visita de Estado a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la próxima semana fortalezca aún más la relación bilateral entre los dos países, fomentando su desarrollo comercial sostenible.



Cuba fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en 1960. Según el Departamento General de Aduanas de Vietnam, el valor de intercambio comercial bilateral alcanzó los 155,5 millones de dólares el año pasado, y las exportaciones de Vietnam a Cuba representaron la cantidad total y no se registraron importaciones de la nación caribeña a Vietnam.



En los primeros ocho meses de 2024, esta cifra alcanzó los 134,7 millones de dólares, un 187% más que en el mismo lapso de 2023. De este total, las exportaciones de Vietnam se valoraron en 133,36 millones de dólares y las importaciones en 1,33 millones de dólares.



Las principales exportaciones de Vietnam a Cuba incluyen arroz, café, productos químicos, textiles, calzado, computadoras y componentes, materiales de construcción, cerámica, maquinaria y equipo. Cabe destacar que el arroz siempre ha representado la mayor parte de los ingresos de exportación de Vietnam hacia Cuba. Por otro lado, las importaciones del país indochino desde el país insular consisten principalmente en vacunas y productos farmacéuticos.



El Acuerdo Comercial Vietnam-Cuba, firmado en 2018 y en vigencia a partir del 1 de abril de 2020, es el primero de este tipo que Cuba firmó con un país asiático. El acuerdo proporciona una ventaja significativa a las empresas de ambos países, ya que la mayoría de los aranceles sobre el comercio bilateral se eliminarán o reducirán de acuerdo con un cronograma establecido.



Hoang Minh Chien, director general adjunto de la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam del Ministerio de Industria y Comercio, resaltó la coordinación con socios nacionales y extranjeros para organizar una delegación empresarial vietnamita para participar en la 39 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 39) en La Habana, uno de los mayores eventos anuales de este tipo en América Latina y el Caribe.



Destacó que no solo Cuba sino también otros países de América Latina y el Caribe se consideran mercados potenciales, con una demanda creciente de productos que son los puntos fuertes de las exportaciones de Vietnam. El ingreso exitoso al mercado cubano podría abrir puertas para que las empresas vietnamitas lleguen mejor a otros mercados latinoamericanos.



En los próximos años, subrayó, Cuba seguirá necesitando importaciones debido al lento crecimiento de sus sectores nacionales de producción, lo que presenta una oportunidad para que los productos tradicionales vietnamitas ingresen al país. Además, Cuba no es un mercado particularmente estricto y los productos vietnamitas están bien posicionados para cumplir con los estándares técnicos y de calidad necesarios.



Sin embargo, la distancia geográfica entre Vietnam y Cuba plantea desafíos, incluidos los altos costos de transporte y los largos tiempos de envío. Además, las dificultades relacionadas con el pago y el suministro de energía en Cuba presentan otros obstáculos para las empresas vietnamitas que buscan invertir y comerciar allí.



Un representante del Departamento de Mercado Europeo-Americano del Ministerio de Industria y Comercio enfatizó que, si bien el potencial del mercado es evidente, convertir las oportunidades en éxito requiere un esfuerzo significativo por parte de las empresas, especialmente frente al complejo e impredecible entorno económico y comercial mundial.



El Ministerio de Industria y Comercio, junto con los ministerios relacionados y la Oficina Comercial de Vietnam en Cuba, seguirá actuando como puente, apoyando a las empresas vietnamitas en términos de información de mercado y conexiones con socios cubanos. También ayudarán a las empresas a resolver cualquier dificultad que surja durante su entrada al mercado y sus operaciones comerciales./.