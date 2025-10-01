Vietnam y Cuba refuerzan lazos parlamentarios bilaterales

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, ofreció el 30 de septiembre una ceremonia oficial de bienvenida en Hanoi a Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, quien realiza una visita oficial al país.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe a Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba. Foto: Doan Tan - VNA

Panorama de la reunión. Foto: Doan Tan - VNA



En las conversaciones posteriores a la ceremonia de bienvenida, ambos líderes intercambiaron información sobre la situación en cada país y las actividades recientes de los dos Parlamentos. Abordaron las orientaciones y medidas para consolidar aún más la amistad especial, la solidaridad y la cooperación integral entre los dos Partidos, Estados, Asambleas Nacionales y los pueblos de Vietnam y Cuba, e intercambiaron opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés mutuo.



Thanh Man dio una cálida bienvenida a su homólogo cubano y a la delegación de alto nivel, destacando la importancia de la visita cuando Vietnam conmemora el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, y ambos países celebran el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas y el Año de Amistad Vietnam-Cuba. Expresó su convicción de que la visita profundizará aún más los lazos ejemplares entre ambos países y sus legislaturas.



El titular del Legislativo afirmó que Vietnam valora y espera profundizar sus especiales vínculos tradicionales y la cooperación integral con Cuba.



Por su parte, Esteban Lazo expresó su solidaridad y condolencias a Vietnam por el grave impacto de las recientes tormentas, Ragasa y Bualoi.



Expresó su profunda gratitud al Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo vietnamitas por su genuino y constante apoyo a la revolución cubana en la defensa y construcción del país, especialmente en tiempos difíciles.



Esteban Lazo destacó las contribuciones del pueblo vietnamita a través de la campaña de apoyo lanzada por el Frente de la Patria y la Cruz Roja, y enfatizó que esta significativa asistencia se destinará a atender las necesidades socioeconómicas urgentes para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano.



El líder visitante felicitó a Vietnam por la exitosa organización de importantes celebraciones en 2025 y expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, el pueblo vietnamita alcanzará los objetivos establecidos por el XIII Congreso Nacional de la organización política y alcanzará mayores éxitos en la nueva era del país.



Ambas partes revisaron la agenda bilateral general y acordaron medidas concretas para fortalecer aún más la cooperación entre las dos naciones y sus Parlamentos, bajo un espíritu de compañerismo, cooperación y desarrollo conjunto.

Reafirmaron que, a pesar de la complejidad de los acontecimientos mundiales, la relación entre Vietnam y Cuba ha seguido creciendo de forma dinámica y sustancial, convirtiéndose en un modelo a seguir en las relaciones internacionales.



Ambas partes se congratularon de que las buenas relaciones político-diplomáticas, la solidaridad y la confianza entre ambos países hayan alcanzado un nuevo nivel de desarrollo profundo y práctico, a través de los tres canales del Partido, el Estado y el pueblo, mediante las visitas de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2024, y del primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en septiembre de 2025.



Las relaciones económico-comerciales y de inversión han logrado avances notables en áreas esenciales, con la implementación inicial exitosa de varios proyectos de cooperación importantes, acordes con las necesidades y el potencial de cada parte, en los sectores de la agricultura y la alimentación, la biotecnología y la industria farmacéutica, las energías renovables y la producción de bienes de consumo. La cooperación en los ámbitos de la cultura, educación, intercambio pueblo a pueblo y entre todos los niveles, desde el central hasta el local, se ha vuelto cada vez más intensa, sustancial y diversa.



Los dos dirigentes evaluaron que los nexos entre ambos órganos legislativos se han consolidado y fortalecido mediante el intercambio regular y flexible de información y experiencia en la organización de las actividades parlamentarias, el desarrollo institucional y de los sistemas jurídicos, la supervisión de la aplicación de las leyes y la toma de decisiones sobre asuntos importantes del país.

Acordaron seguir apoyando el intercambio de delegaciones a todos los niveles en el futuro próximo y mantener regularmente los mecanismos de cooperación entre los dos Partidos, Gobiernos, Asambleas Nacionales y los mecanismos bilaterales político-diplomáticos, económico-comerciales y de defensa.



También convinieron en continuar la coordinación para promover la implementación efectiva de políticas legales de apoyo a las empresas, aumentar la inversión en áreas adecuadas a las necesidades, condiciones y capacidades de cada país; crear las condiciones y supervisar la implementación efectiva de los proyectos clave de cooperación acordados; y concretar otras áreas potenciales de colaboración, como el turismo, las telecomunicaciones y la transformación digital, entre otras.



Abogaron por intensificar el intercambio de experiencias entre ambos países y sus órganos legislativos en materia de elaboración de leyes, implementación de las principales políticas del Partido en la nueva era, preparación y organización efectiva de los Congresos Nacionales de los Partidos Comunistas de Vietnam y Cuba en 2026; fomento del desarrollo empresarial, atracción de inversión extranjera, gestión financiera, desarrollo de la producción agrícola, aplicación de la ciencia y la tecnología, transformación digital y otras áreas de interés mutuo, contribuyendo así a mejorar la eficacia de la cooperación integral entre Vietnam y Cuba.



Ambos líderes acordaron crear las condiciones y alentar a las organizaciones populares y locales a mantener relaciones regulares, coordinarse para implementar eficazmente los acuerdos y compromisos entre los líderes de ambos países e impulsar nuevos métodos de colaboración, a la vez que continúan difundiendo, movilizando y educando a las jóvenes generaciones de ambos países sobre la tradición de las relaciones entre Vietnam y Cuba.



Además, abordaron asuntos internacionales y regionales de interés mutuo, y acordaron continuar consultando, coordinando estrechamente y apoyándose mutuamente en organizaciones mundiales y foros multilaterales de los que ambas legislaturas son miembros, especialmente en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria.



La noche del 30 de septiembre, Thanh Man ofreció un banquete en honor de Esteban Lazo y la delegación cubana.



El 1 de octubre por la mañana, los líderes vietnamitas y cubanos copresidirán la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba./.