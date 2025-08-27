Vietnam y Cuba refuerzan cooperación económica con prioridad en tres sectores clave

Hanoi (VNA) - Vietnam y Cuba consolidan su asociación estratégica mediante la 42.ª reunión del Comité Intergubernamental bilateral, que se celebra del 27 de agosto al 2 de septiembre en Hanoi, con el foco puesto en tres sectores prioritarios: agricultura y seguridad alimentaria, biotecnología y salud, y energía.

Panorama de la 42.ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Cuba (Foto: VNA)

El encuentro incluye dos sesiones principales, una copresidida por el Ministro de Construcción de Vietnam y el Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, y otra liderada por los viceministros de ambas carteras.

Durante la reunión, ambas partes evalúan de forma integral los resultados de la cooperación desde el último encuentro y establecen las directrices para el período 2025 - 2026. El objetivo central es intensificar los vínculos económicos, comerciales y de inversión, con énfasis en proyectos estratégicos conjuntos.

En el ámbito agrícola, Vietnam continuará respaldando a Cuba en el desarrollo sostenible de la producción de arroz, mediante la transferencia tecnológica y la expansión de modelos efectivos que garanticen la seguridad alimentaria en la isla caribeña.

En el sector de la salud, se impulsarán alianzas en biotecnología, tanto para el cuidado de la salud pública como para aplicaciones en la agricultura.

En energía, se prevé implementar proyectos de energía solar que contribuyan a aliviar el actual déficit eléctrico en Cuba.

La reunión también reafirma el compromiso de ambos Gobiernos de facilitar al máximo la cooperación empresarial. Se espera la firma de varios documentos de cooperación que proporcionarán un marco legal sólido para las futuras iniciativas bilaterales./.