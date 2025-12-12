Vietnam y Cuba realizan intercambio teórico sobre el liderazgo del Partido en la estabilidad macroeconómica

Hanoi (VNA) La Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) llevaron a cabo un seminario en línea bajo el tema: "El papel de liderazgo del Partido en la garantía de la estabilidad macroeconómica, la innovación del modelo de crecimiento, la reestructuración económica y la integración internacional".

En el seminario. (Fuente: VNA)

El seminario fue presidido conjuntamente por Nguyen Thanh Nghi, miembro del Comité Central del PCV y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del PCV, y Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del PCC.



Durante su discurso inaugural, Nguyen Thanh Nghi destacó que este seminario representa un paso concreto en la implementación del acuerdo de cooperación firmado entre ambos departamentos en 2024, así como en el cumplimiento de la Declaración Conjunta Vietnam-Cuba de septiembre de 2025, que promueve el intercambio de teorías y experiencias para impulsar el desarrollo socioeconómico.



También subrayó que Vietnam valora profundamente la especial solidaridad y amistad con Cuba. En ese sentido, consideró que el seminario tiene una relevancia práctica en el marco de las importantes orientaciones estratégicas que ambos países están llevando a cabo, como la reforma del modelo de crecimiento, el desarrollo de una economía multisectorial y una integración internacional más profunda.

Mientras tanto, los delegados cubanos compartieron experiencias relacionadas con la estabilidad macroeconómica, la reestructuración productiva, el equilibrio económico general, el fortalecimiento de las empresas estatales, el aumento de la productividad laboral y el fomento de la ciencia y la tecnología en la reforma del modelo de desarrollo.



La parte cubana detalló sus esfuerzos por superar las dificultades impuestas por el bloqueo, promover la producción en sectores prioritarios, reforzar la descentralización y garantizar la disciplina y el orden, además de implementar políticas fiscales y monetarias para controlar la inflación y asegurar la seguridad social.



Por su parte, las presentaciones de Vietnam se centraron en cómo innovar profundamente el modelo de crecimiento, haciendo la transición de un crecimiento basado en la cantidad a uno fundamentado en la productividad, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Además, se abordó la tarea de consolidar la estabilidad macroeconómica y aumentar la resiliencia de la economía, promoviendo el desarrollo equitativo de todos los sectores económicos, en línea con la Resolución del XIII Congreso Nacional y la Resolución 68-NQ/TW sobre la economía privada. También se discutió la importancia de una integración internacional activa y proactiva.



Vietnam compartió su experiencia en la reforma institucional, la mejora de las políticas de desarrollo, el fomento del papel de las localidades y las empresas, así como el impulso de vínculos regionales, la economía digital, la economía verde y la economía circular.



Durante el debate, ambas partes intercambiaron opiniones detalladas sobre el liderazgo, la orientación, la supervisión y la coordinación estratégica del Partido en la gestión económica.



También se discutieron los métodos para implementar programas de reestructuración económica vinculados a la innovación del modelo de crecimiento, las soluciones para enfrentar las fluctuaciones económicas globales, y las estrategias para abordar los desafíos relacionados con la inflación y la volatilidad del comercio mundial.



Además, se trató la creación de estructuras organizativas para garantizar el liderazgo integral del Partido en el nuevo contexto.



Al concluir el seminario, Nguyen Thanh Nghi valoró de manera muy positiva el intercambio franco y sustancial, asegurando que los contenidos compartidos permitieron a ambas partes comprender mejor las orientaciones de desarrollo de cada país, lo que abre nuevas oportunidades de cooperación en investigación y asesoramiento estratégico.



El seminario contribuyó a profundizar la especial solidaridad y amistad entre los Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Cuba, a la vez que reafirmó los estrechos lazos y la confianza entre ambos organismos de asesoramiento estratégico./.