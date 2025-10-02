Vietnam y Cuba reafirman su hermandad y fortalecen cooperación integral

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, reafirmó hoy la política constante de Vietnam de fortalecer y promover sus lazos fraternales, su duradera solidaridad, su amistad tradicional y su cooperación integral con Cuba.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández (Fuente: VNA)

Al recibir en Hanoi al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, Minh Chinh afianzó que el viaje refleja los lazos de hermandad, camaradería y la valiosa solidaridad bilateral.

Enfatizó que Vietnam sigue de cerca los acontecimientos en Cuba, comparte las dificultades que enfrenta el país y confía en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, la Isla continuará salvaguardando sus logros y alcanzará nuevos éxitos en la construcción y el desarrollo nacional.

Al compartir la experiencia de desarrollo de Vietnam, subrayó la necesidad de movilizar todos los recursos para el crecimiento, en particular el papel del sector privado como motor clave de la economía.

El gobierno vietnamita continuará implementando medidas concretas para apoyar a Cuba, en particular proyectos agrícolas destinados a impulsar la seguridad alimentaria del país caribeño, así como en otros sectores clave como la energía y la biotecnología, enfatizó el premier.

También instó a ambas partes a mantener la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.

Por su parte, Esteban Lazo manifestó su satisfacción por los recientes logros socioeconómicos y diplomáticos de Vietnam, afirmando que los éxitos del pueblo vietnamita siempre han sido una gran fuente de aliento e inspiración para la causa revolucionaria cubana.

Cuba concede gran importancia a su especial amistad con Vietnam y considera la cooperación bilateral de importancia estratégica, aseguró.

El líder cubano agradeció la solidaridad y la oportuna asistencia que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas han brindado constantemente a Cuba, en particular para estabilizar el suministro de alimentos e impulsar la producción agrícola.

Al informar al premier sobre la situación en Cuba, Esteban Lazo expresó su deseo de que ambos países continúen compartiendo experiencias y lecciones de desarrollo, en particular el proceso de Doi Moi (Renovación) y las políticas estratégicas de Vietnam.

En esta occasion, los dos líderes destacaron áreas prioritarias de cooperación, como la agricultura, la energía solar y la biotecnología y los productos farmacéuticos.

Acordaron continuar coordinando las actividades conmemorativas del 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas; facilitar y fomentar una mayor participación de organizaciones y empresas de ambos países en el proceso de desarrollo mutuo; y centrarse en la promoción de la cooperación económica, comercial y de inversión, en particular en los sectores estratégicos acordados por los altos líderes, a la vez que se expande a otras áreas prometedoras.

Esteban Lazo transmitió una invitación del primer ministro Manuel Marrero para visitar Cuba al jefe de Gobierno vietnamita, quien la aceptó con agrado./.