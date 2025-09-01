Vietnam y Cuba reafirman la amistad fraternal y cooperación integral

Hanoi (VNA)- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reunió hoy aquí con el presidente de Vietnam, Luong Cuong, en el marco de su visita de Estado y su participación en la celebración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional del país indochino (2 de septiembre).

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, Luong Cuong valoró altamente la presencia de la delegación de alto nivel del Partido y del Estado cubanos en este evento conmemorativo trascendental para el pueblo vietnamita, lo que refleja la camaradería y hermandad fraternal y el valioso apoyo del Partido, el Estado y el pueblo cubanos hacia la causa revolucionaria de Vietnam.

Afirmó que Vietnam siempre aprecia y recuerda la solidaridad y el apoyo sincero, tanto moral como material, que Cuba ha brindado a Vietnam en la lucha por la liberación nacional y la reunificación del país, así como en la actual causa de protección y construcción de la Patria.

El pueblo vietnamita sigue de cerca cada paso del desarrollo de Cuba y se alegra de los importantes logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo hermano de la Isla desde el VIII Congreso del PCC, especialmente en la consolidación de la unidad interna del Partido y del pueblo, y en la mejora de la situación socioeconómica en un contexto internacional complejo.

Expresó su confianza en que el país caribeño superará todas las dificultades y desafíos actuales, y continuará logrando mayores victorias en la construcción y defensa de la Patria socialista de Cuba.

Asimismo, valoró que las relaciones de solidaridad, amistad especial y cooperación integral entre Vietnam y Cuba continúan fortaleciéndose y desarrollándose mediante el incremento de visitas y contactos de alto nivel, el intercambio de experiencias y teorías sobre la defensa y desarrollo nacional, programas de cooperación entre ministerios, sectores y localidades, así como la colaboración efectiva en áreas de seguridad, defensa, relaciones exteriores, comercio, agricultura, construcción y biotecnología farmacéutica.

Por su parte, Díaz-Canel expresó su honor de participar en la conmemoración de la independencia de Vietnam en representación del Partido y del Estado cubanos, subrayando que este evento no solo es trascendental para el pueblo vietnamita, sino también una fuente de inspiración para los movimientos de lucha por la independencia nacional, la libertad y la justicia social en el mundo, incluida Cuba.

Confió en que Vietnam, con la base y los logros construidos tras casi 40 años de Renovación, seguirá obteniendo resultados aún más positivos en la protección, construcción y desarrollo del país.

El mandatario se mostró emocionado al presenciar el afecto que el pueblo vietnamita ha demostrado hacia la delegación cubana y agradeció su significativo regalo a Cuba a través del programa “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, considerándolo una expresión viva de la tradición de solidaridad y cooperación fraternal entre los partidos, estados y pueblos de ambos países.

Destacó que Cuba siempre valora la solidaridad y el apoyo del Partido, del Estado y del pueblo de Vietnam, especialmente la asistencia concreta y efectiva en sectores estratégicos como la producción de arroz y la seguridad alimentaria, así como el desarrollo de energías renovables.

Resaltó los esfuerzos y la determinación de las empresas vietnamitas que invierten y operan en Cuba, contribuyendo a sectores económicos clave del país, y reafirmó que Cuba está dispuesta a crear mecanismos y condiciones favorables para que las empresas vietnamitas amplíen sus actividades en la Isla, impulsando los vínculos económicos, comerciales y de inversión al nivel de las excelentes relaciones políticas entre ambos países.

Los dos líderes reafirmaron su determinación de profundizar aún más las relaciones ejemplares Vietnam-Cuba, fundadas por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro Ruz, y cultivadas por generaciones de líderes y pueblos de ambos países.

Coincidieron en fortalecer los contactos de alto rango y a todos los niveles, implementar de manera efectiva los acuerdos acordados, promover los mecanismos de cooperación entre ambos partidos y países, y continuar consultándose, coordinando estrechamente y apoyándose mutuamente en organizaciones internacionales y foros multilaterales.

Asimismo, acordaron intensificar las actividades de intercambio y cooperación entre organizaciones políticas y sociales, asociaciones, empresas y pueblos de ambos países, así como promover la educación y la concienciación de las nuevas generaciones sobre la tradición de la amistad especial Vietnam-Cuba./.