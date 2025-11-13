Vietnam y Cuba presentan libro sobre amistad ejemplar

Hanoi (VNA) - Como una excelente iniciativa para conmemorar el sexagésimo quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, fue catalogada hoy en Hanoi la presentación del libro “65 años cultivando la amistad leal y ejemplar entre Vietnam y Cuba”.



La valoración la hizo el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, en el acto de lanzamiento del volumen, fruto de más de cuatro meses de intenso trabajo conjunto entre la Editorial Nacional de Política Su That (La Verdad) y la Embajada de La Habana en Hanoi.



El volumen, señaló el diplomático, refleja tanto la trayectoria histórica de los entrañables lazos forjados por el Presidente Ho Chi Minh y el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, como el estado actual de los excepcionales vínculos bilaterales existentes hoy entre ambos países.



Polanco Fuentes subrayó que, pese a la distancia geográfica y las diferencias culturales, Cuba y Vietnam "han compartido una amistad pura, una confianza plena y una generosa solidaridad, que constituye un paradigma para toda la humanidad".



"Continuaremos juntos por siempre, para que las nuevas generaciones preserven y enriquezcan este invaluable legado", aseveró.



Por su parte, el director general y editor en jefe de la Editorial Nacional de Política Su That (La Verdad), Vu Trong Lam, encomió la solidaridad tradicional, la amistad especial y la cooperación integral entre los dos países, que se han convertido en modelo ejemplar en las relaciones internacionales.

"La unión de ambos pueblos en torno a los ideales revolucionarios más nobles y la lucha por la independencia y la libertad ha generado una profunda empatía, comprensión y hermandad entre nuestras naciones, situadas en los extremos oriental y occidental del planeta", apuntó.



Trong Lam resaltó que Cuba fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, y su líder histórico, Fidel Castro, el primer y único dignatario que, desafiando las bombas y el fuego de la guerra, visitó en 1973 los territorios liberados del Sur.



Su imagen de pie sobre la tierra recién liberada de Quang Tri, enarbolando la bandera revolucionaria, se difundió por todo el mundo como un poderoso mensaje: “Vietnam no estaba solo en su lucha por la independencia y la libertad”, rememoró.



El director de casa editorial significó también que durante los difíciles años de la guerra Cuba brindó a Vietnam "un apoyo y una ayuda de un valor inmenso, tanto espiritual como material", y añadió que "las huellas del trabajo y la inteligencia de los amigos cubanos aún permanecen visibles en carreteras, fábricas y obras esenciales".



En la actualidad, en un contexto mundial lleno de cambios y desafíos, la amistad especial y fiel entre ambos países constituye un firme pilar que les permite mantenerse siempre unidos y perseverando en la causa común de la construcción y defensa del socialismo, manifestó.



El libro “65 años cultivando la amistad leal y ejemplar entre Vietnam y Cuba” recopila en más de 200 páginas en gran formato, numerosas fuentes documentales e imágenes valiosas "y refleja, de manera rica y vívida, los hitos históricos de la relación de solidaridad especial, ejemplar y excepcional entre Vietnam y Cuba", explicó Trong Lam./.