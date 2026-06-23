Vietnam y Cuba impulsan cooperación integral en una nueva etapa de desarrollo

La Habana (VNA) - El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, realizó una visita a Cuba del 20 al 22 de junio, en calidad de enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, para informar al Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV e intercambiar opiniones sobre la cooperación entre ambos partidos y países.

En la reunión entre el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, y el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz (Fuente: VNA)

Durante su estancia, Le Hoai Trung, quien también es miembro del Buró Político del PCV, sostuvo encuentros con el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Asimismo, presentó los resultados del XIV Congreso del PCV en una conferencia organizada por el Comité Central del PCC, presidida por Díaz-Canel y con la participación de numerosos miembros del Buró Político y del Secretariado.

Tras transmitir el mensaje de To Lam al General de Ejército Raúl Castro Ruz y a Miguel Díaz-Canel, así como los saludos de los máximos dirigentes vietnamitas a los líderes cubanos, el canciller vietnamita reafirmó la posición constante de Vietnam de fortalecer la solidaridad, respaldar la causa revolucionaria del pueblo cubano y promover las relaciones fraternales entre ambos países.

Sobre la base de los documentos aprobados por el XIV Congreso del PCV, Le Hoai Trung presentó los principales aspectos teóricos y prácticos del proceso de Renovación (Doi Moi) orientado al socialismo durante los últimos 40 años, compartió los logros socioeconómicos alcanzados y los resultados de la implementación de la Resolución del XIII Congreso.

También expuso los objetivos, orientaciones estratégicas y tareas prioritarias aprobadas por el XIV Congreso para avanzar hacia las metas de desarrollo fijadas para 2030 y 2045.

Al valorar las medidas de transformación integral, especialmente en el ámbito económico, recientemente aprobadas por la reunión extraordinaria del Comité Central del PCC y por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro mostró su confianza en que la Isla superará las dificultades actuales y continuará impulsando su proceso revolucionario en beneficio del bienestar de su pueblo.

Los dirigentes cubanos manifestaron su aprecio por la decisión de To Lam de enviar un representante especial para informar sobre los resultados del XIV Congreso del PCV, considerando este gesto una muestra de la relación especial de camaradería y hermandad existente entre los dos Partidos, Estados y pueblos. Asimismo, reiteraron su disposición de seguir promoviendo la cooperación bilateral en todos los ámbitos.

Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz enviaron saludos a To Lam, al primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y a los demás dirigentes de alto nivel de Vietnam. Destacaron los avances económicos y sociales alcanzados por Vietnam y señalaron que las experiencias acumuladas durante cuatro décadas de Doi Moi constituyen una referencia valiosa para el proceso de actualización económica y social de Cuba.

Los dirigentes cubanos también valoraron igualmente los resultados positivos de la cooperación bilateral, especialmente en los sectores de la agricultura y la acuicultura.

Ambas partes acordaron continuar promoviendo el intercambio de delegaciones de alto nivel, fortalecer la cooperación entre organismos competentes y coordinar actividades conmemorativas por el centenario del nacimiento del líder Fidel Castro en 2026.

Coincidieron en impulsar los intercambios entre los pueblos y las nuevas generaciones, así como en mantener la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales como las Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados.

Durante la visita, Le Hoai Trung depositó ofrendas florales ante los monumentos dedicados al héroe nacional cubano José Martí y al Presidente Ho Chi Minh en La Habana; además de sostener encuentros con la comunidad vietnamita y el personal de la Embajada de Hanoi en Cuba; y visitar varios proyectos agrícolas desarrollados por empresas vietnamitas en la Isla.

La visita concluyó con resultados positivos y contribuyó a fortalecer la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba en la nueva etapa de desarrollo./.