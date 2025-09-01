Vietnam y Cuba firman documentos de cooperación

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presenciaron hoy aquí la ceremonia de entrega de documentos de cooperación entre ambos países.

La rúbrica de los convenios se efectuó en el marco de la actual visita de Estado a Vietnam del dirigente cubano, inmediatamente después de sus conversaciones sostenidas con el máximo dirigente partidista de Vietnam.

Los documentos firmados en esta ocasión abarcan la cooperación en los sectores de agricultura, salud, colaboración empresarial y archivo, entre otros.

Se trata del acuerdo de cooperación agrícola entre los Gobiernos de Vietnam y Cuba para impulsar la producción de arroz, con el fin de contribuir progresivamente a garantizar la seguridad alimentaria en la nación caribeña en el período 2025-2027, el Acta de la 42.º reunión de la Comisión Intergubernamental sobre cooperación económica y científico-técnica y el memorando de entendimiento (MoU) en materia de salud entre el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y el Ministerio de Salud de Cuba.

Otros convenios incluyen el memorando sobre la cooperación en el ámbito de archivos y gestión documental entre el Departamento Estatal de Archivos del Ministerio del Interior de Vietnam y el Archivo Nacional de Cuba y el otro para la creación de una empresa mixta entre la Compañía de Inversión Hoa Sen, el Instituto de Economía Verde y el Grupo Labiofam de Cuba.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presenciaron la entrega de la donación del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam al pueblo cubano. Foto: VNA

En esta ocasión, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam entregaron como primera partida al pueblo cubano un monto equivalente a 385 mil millones de dongs (unos 15 millones de dólares).

A lo largo de 65 años, la cooperación entre ambos países se ha desplegado de manera amplia y profunda en todos los niveles, canales y sectores, sobre la base de tres pilares fundamentales: la política y diplomacia como cimiento, la economía-comercio-inversión como motor y los intercambios pueblo a pueblo como vínculo de conexión.

Sobre la base de los documentos y acuerdos firmados, en particular los resultados de la visita de Estado a Cuba de To Lam en septiembre de 2024, ambos Partidos y países seguirán impulsando la cooperación en todos los ámbitos, especialmente en los sectores clave como política y diplomacia, economía y comercio, agricultura, energía, intercambios pueblo a pueblo, educación y salud. Todo ello se desplegará con un enfoque prioritario y selectivo bajo el espíritu de acompañamiento, cooperación y desarrollo conjunto, no solo durante el “Año de la Amistad Vietnam-Cuba 2025”, sino también en los años venideros./.