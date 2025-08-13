Vietnam y Cuba firman acuerdo en materia de justicia

La Habana (VNA) El ministro de Justicia vietnamita, Nguyen Hai Ninh, y su homólogo cubano, Oscar Manuel Silvera Martínez, firmaron el 11 de agosto en La Habana un Acuerdo gubernamental para un Proyecto de Asistencia Técnica para el Ministerio de Justicia cubano, con el fin de fortalecer su capacidad para elaborar y aplicar las leyes.

En la ceremonia de firma (Fuente: VNA)

El acuerdo de cooperación fortalecerá la capacidad institucional de dicha cartera y optimizará los servicios que presta a la población.

En la ceremonia de firma, Silvera Martínez afirmó que el pacto contribuye a seguir impulsando las relaciones de cooperación con el pueblo vietnamita.

Previamente, en las conversaciones bilaterales, ambas partes intercambiaron experiencias en materia legislativa, como la revisión de leyes aprobadas y el desarrollo de nuevas regulaciones.

Hai Ninh destacó la especial relación entre Vietnam y Cuba durante los últimos 65 años y afirmó que las palabras inmortales del Comandante en Jefe Fidel Castro: "¡Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!" permanecen grabadas en el corazón de cada vietnamita.

El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan y agradecen la ayuda incondicional, justa, desinteresada y pura del pueblo cubano durante los años de lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la actual causa de construcción, defensa y desarrollo del país, dijo.

Hai Ninh subrayó que la eficaz cooperación entre los dos Ministerios de Justicia contribuye a fortalecer aún más la especial solidaridad, la amistad y la cooperación integral bilateral.

Por su parte, Silvera Martínez valoró positivamente la buena cooperación entre ambos Ministerios e informó sobre el proceso legislativo de Cuba, luego de la aprobación de la nueva Constitución de la República en 2019.

En el encuentro con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Hai Ninh informó sobre los resultados de la sesión de trabajo con el Ministerio de Justicia de la isla caribeña y afirmó que la firma del Acuerdo forma parte de la materialización de la declaración conjunta entre ambos países durante la visita a Cuba del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2025.

Por su parte, el presidente cubano calificó de positivo el intercambio de experiencias en el proceso legislativo entre ambos países y la firma del acuerdo de cooperación judicial.

Díaz-Canel Bermúdez hizo un recorrido por los entrañables vínculos de amistad y colaboración entre ambas naciones socialistas, entre sus Partidos, Gobiernos y pueblos y enfatizó que las relaciones históricas tienen como base la amistad entre el Presidente Ho Chi Minh y demás líderes vietnamitas y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Castro Ruz./.