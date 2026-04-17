Vietnam y Costa de Marfil promueven lazos parlamentarios y económicos

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, al margen de la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) en Estambul, Turquía, el 16 de abril (hora local).

En la reunión, el titular vietnamita afirmó que Vietnam sigue de cerca la evolución en Costa de Marfil y expresó su satisfacción por los logros alcanzados por el país bajo el liderazgo del presidente Alassane Ouattara. Destacó la estabilidad política, la gestión económica eficaz y la mejora del nivel de vida, así como el sostenido crecimiento económico acelerado y el creciente papel del país como un importante centro económico en África Occidental.

Al expresar su satisfacción por las buenas relaciones bilaterales en los últimos tiempos, especialmente en comercio e inversión, reafirmó que Vietnam concede gran importancia a su amistad con los países africanos, incluida Costa de Marfil, a la que considera un socio clave y una puerta de entrada para ampliar los vínculos con la región de África Occidental.

Para profundizar aún más la cooperación sobre una base equilibrada y de beneficio mutuo, sugirió que ambas partes aprovechen mejor los productos comerciales tradicionales como el arroz y los anacardos, al tiempo que diversifican los productos de exportación.

En cuanto a la cooperación parlamentaria, el titular del Legislativo vietnamita propuso aumentar el intercambio de delegaciones de alto nivel y fortalecer la colaboración entre ambos órganos legislativos, incluyendo el intercambio de experiencias en materia legislativa y el refuerzo de los vínculos entre sus respectivos comités.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi, afirmó que Vietnam es un socio estratégico de su país en Asia, especialmente en cooperación económica y comercial. Señaló que ambas naciones ocupan posiciones complementarias en las cadenas globales de producción y suministro, particularmente en la agricultura.

Asimismo, expresó la admiración de los dirigentes y del pueblo marfileño por la historia de lucha tenaz de Vietnam por la independencia nacional, la felicidad y la libertad del pueblo, así como por los logros integrales del proceso de Doi Moi (Renovación) impulsado por el Partido Comunista de Vietnam durante casi cuatro décadas.

Subrayó los avances del país en desarrollo humano, educación y formación, desarrollo de infraestructuras y la implementación de una política exterior de independencia y autodeterminación, que contribuye a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.

Ante los complejos desafíos políticos y de seguridad globales y el aumento del proteccionismo comercial en los principales mercados de ambos países, el dirigente marfileño expresó su deseo de trabajar con Vietnam para contribuir al fortalecimiento de la confianza y la promoción de la cooperación entre las naciones, incluso mediante la coordinación en el marco de la IPU.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega un regalo de recuerdos al presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Patrick Achi. Foto: Doan Tan - VNA

También manifestó su interés en impulsar el intercambio de delegaciones en diversos niveles y ámbitos, incluida la cooperación interparlamentaria, y en aprender de la experiencia de desarrollo de Vietnam en materia de desarrollo nacional e integración internacional. Reveló planes de enviar una delegación para estudiar el desarrollo de la agricultura de alta tecnología y el comercio agrícola en Vietnam, en particular en la región del delta del Mekong.

El presidente Tran Thanh Man agradeció a los dirigentes y al pueblo del país africano por sus sentimientos positivos y propuestas concretas de cooperación, afirmando que la Asamblea Nacional de Vietnam, junto con los organismos pertinentes, las localidades y las empresas, incluidas las del delta del Mekong, están dispuestos a compartir experiencias y reforzar una cooperación eficaz en áreas de interés mutuo.

Ambas partes acordaron fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, la Francofonía y el Movimiento de Países No Alineados./.