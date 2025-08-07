Vietnam y Corea del Sur promueven relación bilateral

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Bui Thanh Son, y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, sostuvieron una conversación telefónica, en la cual acordaron continuar la cooperación bilateral y fortalecer la confianza política entre los dos países.

El viceprimer ministro y canciller, Bui Thanh Son (centro), mantiene una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, el 6 de agosto. (Foto: VNA)

Durante la cita efectuada la víspera, tras felicitar a Cho Hyun por su nombramiento como canciller de Corea del Sur, Thanh Son expresó su convicción de que el ministro contribuirá significativamente a mejorar la posición internacional de su país, además de fortalecer y profundizar la relación bilateral entre ambas naciones.

Por su parte, Cho Hyun afirmó que continuará cooperando estrechamente con la parte vietnamita, impulsando el desarrollo positivo de la Asociación Estratégica Integral bilateral en todos los ámbitos.

Durante la llamada telefónica, ambos líderes coincidieron en fomentar el intercambio de delegaciones de alto nivel e impulsar el fortalecimiento de la cooperación en economía, comercio e inversión.

Además, acordaron continuar la promoción de la inversión de empresas surcoreanas en Vietnam; y la creación de condiciones favorables para el acceso de las compañías de ambos países a los mercados de la otra parte.

Ratificaron también que promoverán la cooperación en seguridad, defensa, ciencia y tecnología, así como la estrecha colaboración y apoyo mutuo en foros internacionales, además de coordinar estrechamente para organizar con éxito la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 en Corea del Sur y la Cumbre Mekong-Corea a finales de este año./.