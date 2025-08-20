Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación en seguridad

Hanoi (VNA) El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió el 19 de agosto en Hanoi a Shin Jung Hoon, jefe de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, de visita de trabajo en el país.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



Al intervenir en el encuentro, Tam Quang enfatizó que la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur del 13 al 18 de agosto de 2025 fue un gran éxito, abriendo una nueva etapa de desarrollo en las relaciones entre ambas naciones.



Durante las reuniones, To Lam, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y los dirigentes anfitriones afirmaron que los dos países son socios importantes el uno del otro en todos los campos, en los que la cooperación en seguridad se considera un pilar clave en las relaciones bilaterales, reiteró.



Expresó su agradecimiento a Shin Jung Hoon y la Comisión por crear condiciones favorables para que las agencias de seguridad y aplicación de la ley de Corea del Sur apoyen a la cartera vietnamita en la implementación de diversos proyectos importantes a servicios del trabajo de garantizar la seguridad nacional y mantener el orden social.



En el contexto de los complicados desarrollos mundiales, los dos países necesitan continuar consolidando firmemente la confianza política y promover la cooperación en los campos de diplomacia, seguridad - defensa, economía, ciencia - tecnología, trabajo, salud y educación, llevando la asociación estratégica integral bilateral a desarrollarse cada vez más, puntualizó.

El general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibe a Shin Jung Hoon, jefe de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea Nacional de Corea del Sur. (Fuente: VNA)

Al mismo tiempo, formuló votos porque los Parlamentos vietnamita y surcoreano intensifiquen el intercambio, la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales.



Se espera que con su papel y prestigio, Shin Jung Hoon siga prestando atención y promoviendo activamente las relaciones entre ambas naciones, en general, y la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley surcoreanas y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, en particular, comentó.



A la vez, el visitante afirmó que la Asamblea Nacional de Corea del Sur, incluida su Comisión, continuará apoyando e impulsando la colaboración entre las agencias encargadas de hacer cumplir la ley con la cartera vietnamita, contribuyendo así al fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre ambos países./.