Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación en innovación

Hanoi (VNA) - Vietnam y Corea del Sur acordaron fortalecer la cooperación en innovación, ciencia y tecnología, durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi entre el presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, y el profesor Kim Hak-Min, director del Instituto surcoreano de Investigación Económica Kimhakmin E-roun, quien realiza una visita de trabajo al país.

El presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, (derecha) y el profesor Kim Hak-Min, director del Instituto surcoreano de Investigación Económica Kimhakmin E-roun. (Fuente: VNA)



Durante la reunión, Tran Thanh Man reafirmó que Vietnam considera a Corea del Sur un socio estratégico de primer orden en ámbitos como el comercio, la inversión, el turismo, la cultura, la defensa, la seguridad, la ciencia y la tecnología.



Asimismo, destacó el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales en los últimos años, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de asociación estratégica integral en 2022.



El líder parlamentario valoró la agenda de trabajo de Kim Hak-Min en Vietnam, que incluyó reuniones con representantes de la Universidad Nacional de Hanoi y encuentros con autoridades de Can Tho y Ciudad Ho Chi Minh para intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación en innovación, intercambio de recursos humanos, desarrollo de ciudades inteligentes, energías renovables, inteligencia artificial e industrias sostenibles.

Subrayó que estos sectores revisten una importancia estratégica para Vietnam en su objetivo de alcanzar las metas de desarrollo fijadas para 2030 y 2045.



Por su parte, Kim Hak-Min compartió experiencias del modelo de desarrollo de Corea del Sur y propuso diversas orientaciones para fortalecer la cooperación bilateral en materia de innovación.



Con más de 30 años de experiencia en este ámbito, expresó su deseo de contribuir al desarrollo de Vietnam mediante el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.



Entre sus propuestas, recomendó poner en marcha un modelo piloto de vinculación de la innovación en tres regiones del país y desarrollar seis ecosistemas de innovación con el objetivo de convertir a Vietnam en un referente regional y mundial en este campo.



La parte vietnamita destacó que, en las últimas cuatro décadas, Corea del Sur ha logrado consolidarse como una economía desarrollada sustentada en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y manifestó su deseo de que ambas partes continúen ampliando la cooperación para impulsar la innovación en Vietnam./.