Vietnam y Corea del Sur impulsan cooperación en formación de alta tecnología

Seúl (VNA) - En la ciudad surcoreana de Asan, representantes de cuatro instituciones educativas vietnamitas, la Universidad Cuu Long, la Universidad de Tecnología de Can Tho, la Escuela Superior de Tecnología de Saigon y la Escuela Superior de Formación Profesional de Can Tho, trabajaron con la Universidad Hoseo para promover la cooperación en la formación de recursos humanos de alta tecnología.

En la reunión. (Foto: VNA)



El programa, titulado “Tecnología pionera - Conectando el futuro”, se centró en áreas con gran demanda de mano de obra como la industria de semiconductores, la electrónica, la inteligencia artificial (IA) y la transformación digital.



Durante el seminario, los participantes intercambiaron sobre cooperación académica, transferencia de programas de formación, mejora de la capacidad de investigación y desarrollo de modelos de formación aplicada como 2+2 y 3+1.



Varias intervenciones señalaron que Vietnam se encuentra ante una gran oportunidad para integrarse más profundamente en la cadena global de suministro tecnológico, especialmente en los sectores de semiconductores e IA.



Sin embargo, señalaron, para aprovechar esta oportunidad, resulta urgente formar equipos de ingenieros y expertos con estándares internacionales.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Corea del Sur, la vicerrectora de la Universidad Hoseo, Sung Eun-hyun, afirmó que la institución está enfocada en convertirse en un centro especializado en semiconductores e IA, y expresó su deseo de ampliar la cooperación con universidades y centros de formación vietnamitas.



Según Sung, la Universidad Hoseo propone implementar programas conjuntos 2+2 o 3+1, que permiten a los estudiantes cursar la mayor parte de sus estudios en Vietnam antes de trasladarse a Corea del Sur para completar su formación.



Este modelo no solo reduce costos, sino que también facilita el acceso a un entorno educativo y de investigación más avanzado, afirmó.



La Universidad Hoseo también ha desarrollado sistemas de programas de formación a distancia, permitiendo a los estudiantes en Vietnam acceder a contenidos educativos con una calidad equivalente a la de Corea del Sur.



Además, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas e investigaciones de corta duración en el campus de Dangjin.



Según representantes de la institución, la Universidad Hoseo es la única universidad en Corea del Sur que cuenta con un centro de experimentación en semiconductores y un centro de empaquetado posterior de semiconductores, al servicio de la formación y la investigación especializada.



Además de su fortaleza tecnológica, la universidad destaca en el ámbito del emprendimiento innovador, con un ecosistema que conecta expertos, empresas y fondos de inversión. La institución afirmó estar dispuesta a compartir recursos y experiencias, así como a apoyar a profesores y estudiantes vietnamitas con proyectos de emprendimiento prometedores.



En esta ocasión, las instituciones educativas vietnamitas firmaron memorandos de entendimiento (MOU) con la Universidad Hoseo, ampliando las oportunidades de formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad para apoyar la transformación digital y el desarrollo de la economía del conocimiento en ambos países./.