Vietnam y Corea del Norte refuerzan la cooperación política

El enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y la canciller del país anfitrión, Choe Son Hui (Fuente: VNA)

En el marco de la visita a Corea del Norte, el enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo hoy una reunión con Kim Song Nam, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido del Trabajadores de Corea del Norte (PTC) y jefe de su Departamento Internacional, así como conversaciones con la canciller del país anfitrión, Choe Son Hui.

Durante el encuentro, Kim Song Nam dio una cálida bienvenida a Le Hoai Trung por transmitir los resultados del XIV Congreso Nacional del PCV. La parte norcoreana destacó que este acontecimiento constituye un hito importante en el proceso de desarrollo de Vietnam y expresó su confianza en que, bajo la dirección del PCV, el pueblo vietnamita logrará los objetivos establecidos.

Por su parte, la vicecanciller Choe Son Hui afirmó que el envío del representante especial para informar sobre los resultados del XIV Congreso refleja la alta importancia que Vietnam concede a las relaciones bilaterales.

​Valoró positivamente sus logros socioeconómicos y su creciente posición internacional, y reafirmó la voluntad de Corea del Norte de fortalecer la tradicional amistad entre ambos Partidos y países, conforme a los acuerdos alcanzados en la reunión de alto nivel en Pyongyang en octubre de 2025.

En la reunión entre el enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y la canciller del país anfitrión, Choe Son Hui (Fuente: VNA)

En las reuniones, Hoai Trung felicitó a Corea del Norte por la exitosa celebración del IX Congreso del PTC y presentó los principales resultados del XIV Congreso del PCV.

Subrayó que el Congreso definió orientaciones, objetivos y avances estratégicos para un desarrollo rápido y sostenible del país indochino en la nueva etapa, manteniendo el objetivo de independencia nacional y socialismo, con el pueblo como centro.

Vietnam expresó su deseo de seguir promoviendo una relación sustancial y eficaz con Corea del Norte, en beneficio de los pueblos de ambos países, contribuyendo a la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y en el mundo, enfatizó.

En esta ocasión, ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante intercambios de delegaciones de alto nivel y otros niveles, impulsar la cooperación en áreas apropiadas y ampliar los intercambios entre pueblos.

​También intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común y coincidieron en reforzar la coordinación en foros multilaterales como las Naciones Unidas y el Foro Regional de la ASEAN (ARF), en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo./.