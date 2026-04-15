Vietnam y China refuerzan cooperación en seguridad y lucha contra crimen transnacional

El ministro vietnamita de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, (izquierda) y Chen Wenqing, miembro del Buró Político y secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del Partido Comunista de China. Foto: VNA

Vietnam y China avanzan en el fortalecimiento de su cooperación en materia de seguridad y justicia, con énfasis en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la seguridad nacional.



En este contexto, el ministro vietnamita de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, sostuvo una serie de encuentros con altos responsables chinos, en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China.

Durante su reunión con Chen Wenqing, miembro del Buró Político y secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Comité Central del Partido Comunista de China, ambas partes coincidieron en la necesidad de implementar la orientación de los “Seis más”, que incluye el fortalecimiento de la confianza política, la cooperación en defensa y seguridad, los vínculos económicos, la base social, la coordinación multilateral y la gestión de las diferencias.



El dirigente chino felicitó a Vietnam por el éxito de su XIV Congreso Nacional del Partido y destacó la importancia de profundizar la cooperación legislativa y judicial para salvaguardar la estabilidad política.



Por su parte, Luong Tam Quang subrayó que la coordinación efectiva entre los organismos de aplicación de la ley constituye un pilar clave para garantizar el orden social ante un entorno regional e internacional cada vez más complejo.

En un encuentro con su homólogo chino, Wang Xiaohong, ambas partes valoraron positivamente los resultados del primer Diálogo ministerial “3+3” sobre Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, así como de la IX Conferencia Ministerial sobre Prevención y Control del Crimen, considerados hitos en la cooperación bilateral.



Los dos ministros acordaron reforzar la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de ambos países, promover intercambios culturales y deportivos, y ampliar la coordinación en mecanismos multilaterales de seguridad.

Asimismo, Luong Tam Quang mantuvo conversaciones con el ministro de Seguridad Nacional de China, Chen Yixin, centradas en el impulso de la cooperación técnica y el fortalecimiento de la amistad tradicional, con vistas a contribuir a la seguridad nacional de ambos países, así como a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.



Los encuentros concluyeron con el compromiso de acelerar la negociación y firma de nuevos acuerdos de cooperación, en conformidad con el derecho internacional y las legislaciones vigentes de Vietnam y China./.