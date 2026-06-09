Vietnam y China impulsan los intercambios entre sus pueblos

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibe a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Foto: Minh Duc – VNA

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibió el 8 de junio en Hanoi a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), de visita de trabajo en el país.



En sus palabras, Minh Hoai afirmó que, en el contexto de las florecientes relaciones entre los Partidos y los dos países, el viaje de Xian Hui contribuirá de manera importante a aumentar los intercambios, consolidar la confianza política y profundizar aún más los nexos de amistad y cooperación entre las dos organizaciones.



Tras acoger con satisfacción los resultados de las recientes conversaciones entre el Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, expresó su convicción de que esto sienta las bases para que las entidades continúen coordinando estrechamente en el futuro.



Al revisar las actividades de colaboración entre las dos organizaciones, la funcionaria sugirió que, en el futuro, basándose en los logros alcanzados, las dos partes deberían firmar un acuerdo de cooperación para implementar los seis puntos mencionados en las conversaciones.



Al señalar que Vietnam considera la ciencia y la tecnología como su principal orientación de desarrollo en el próximo período, subrayó que el Frente de la Patria espera que China continúe compartiendo sus experiencias en innovación científica y tecnológica, especialmente en el rápido ritmo de desarrollo de la tecnología ferroviaria.



El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre conceden gran importancia y recuerdan el inmenso y sincero apoyo de sus similares chinos durante los años de lucha por la independencia nacional y la reunificación en el pasado, y en el proceso actual de construcción del socialismo y desarrollo del país indochino, reiteró.

Panorama del evento. Foto: Minh Duc – VNA

También formuló votos porque con la sólida tradición de amistad entre los dos Partidos, los Estados y los pueblos de ambos países, junto con la atención y la dirección estratégica de los líderes de alto nivel, las relaciones de cooperación entre el Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino seguirán desarrollándose de manera cada vez más sustantiva, eficaz y sostenible, contribuyendo positivamente al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



A la vez, la visitante dijo que recientemente, el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping mantuvo conversaciones con su homólogo vietnamita, To Lam.



Durante el encuentro, los líderes reafirmaron que seguirían instando a todos los niveles y ramas a adherirse a los seis objetivos generales para promover la construcción de la comunidad de futuro compartido China–Vietnam de importancia estratégica a un nivel superior; delineando así el panorama general para el desarrollo de las relaciones entre ambas naciones, comunicó.



El Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino está dispuesto a trabajar conjuntamente con el Frente de la Patria de Vietnam, cumpliendo con importante entendimiento común entre los líderes de alto nivel de los dos partidos y los dos países, con el fin de fortalecer la cooperación, los intercambios amistosos y promover la construcción de dicha Comunidad de una manera más profunda y sustantiva, apuntó.



En esta ocasión, ambas partes también acordaron seguir fortaleciendo los intercambios de delegaciones a todos los niveles, e impulsar la coordinación para la organización del cuarto Intercambio de Amistad entre el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino con las provincias fronterizas que comparten una frontera común en Hanoi en 2027.



Además, exhortaron a todos los niveles y organizaciones miembros de cada parte, especialmente a las organizaciones sociopolíticas como las juveniles, las de mujeres y los sindicatos, a fortalecer los intercambios y la cooperación; promover la labor de propaganda sobre la solidaridad y la amistad tradicionales entre los pueblos de Vietnam y China, contribuyendo positivamente a consolidar y robustecer los nexos entre los Partidos y los dos países.



Asimismo, abogaron por estudiar para firmar un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino en la nueva fase, creando una base estable y a largo plazo para las actividades de coordinación y cooperación entre ambas agencias.



Con anterioridad, representantes de las dos organizaciones sostuvieron conversaciones. En las cuales, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las actividades de sus respectivas entidades en los últimos tiempos, las tareas clave desde ahora hasta finales de año y propusieron soluciones destinadas a promover la cooperación bilateral en el futuro./.