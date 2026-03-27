Vietnam y China impulsan intercambio juvenil

En el evento. Fuente: VNA

Más de 150 estudiantes y profesores vietnamitas procedentes de ocho universidades participan en el coloquio temático "Presidente Ho Chi Minh en China" del del 25 de marzo al 1 de abril de 2026, como parte del programa “Viaje Rojo: Investigación y aprendizaje de los jóvenes vietnamitas en China” .



Dicho programa fue lanzado por el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, en un encuentro amistoso en abril de 2025.



Al intervenir la víspera en el coloquio, un representante del Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China (LJCC) informó que desde mayo de 2025, la entidad ha colaborado con nueve localidades para organizar siete rutas de investigación y estudio siguiendo las huellas revolucionarias de generaciones de líderes de los dos Partidos y los países, identificando así más de 20 puntos de investigación, con la participación de más de mil jóvenes de diversas profesiones en Vietnam.



De esta manera, los jóvenes comprenden mejor el camino hacia la salvación nacional y la lucha por la independencia emprendida por sus predecesores vietnamitas y chinos, compartió.



La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh es un socio importante de la LJCC, ya que ambos comparten la misión de unir a los jóvenes en torno al Partido, organizándolos y conectándolos para servir a la juventud, comentó.



En la ocasión, los participantes vietnamitas escucharon presentaciones sobre investigaciones acerca de las actividades del Presidente Ho Chi Minh, desde sus primeros días de peregrinación en busca de una manera de salvar al país hasta sus movimientos revolucionarios en China.



A lo largo de sus años de actividad en China, el Tío Ho dejó su huella revolucionaria en muchos lugares.



Este no es solo un capítulo importante en la historia de la lucha de Vietnam por la independencia, sino también un testimonio vívido de la relación de "camaradería y hermandad" entre ambas naciones.



Durante el programa, los vietnamitas también visitaron la antigua residencia y lugar de trabajo del Presidente Ho Chi Minh en la ciudad de Kunming./.