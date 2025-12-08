Vietnam y China fortalecen su cooperación económica a niveles históricos

Beijing (VNA) - La relación económica y comercial entre Vietnam y China ha alcanzado un nivel sin precedentes, consolidándose como un motor clave de la cooperación entre China y la ASEAN, según afirmó el profesor Cui Hongjian, de la Academia de Gobernanza Regional y Global de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing.

El profesor Cui Hongjian, de la Academia de Gobernanza Regional y Global de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing. (Foto: VNA)

Desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio China-ASEAN (CAFTA) hace más de 20 años, el comercio bilateral ha crecido de manera espectacular: de 40 mil millones de dólares en 2000 a casi 980 mil millones en 2024, y se espera superar el billón de dólares en 2025.

Vietnam representa cerca del 25% del comercio total China-ASEAN, con un volumen de 260 mil millones de dólares en 2023.

El país se ha consolidado como un “socio indispensable” en la cadena de suministro regional. Con 100 millones de habitantes, una fuerza laboral joven y costos competitivos, Vietnam participa activamente en electrónica, textil, componentes, transformación de madera y energías renovables.

Los acuerdos CAFTA y de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) fortalecen la conectividad, facilitan la cooperación empresarial y crean un entorno favorable para el comercio bilateral.

Ambas economías siguen un modelo de “división de producción”: Vietnam ensambla y exporta productos a grandes mercados, mientras China provee materias primas, componentes y apoyo en infraestructura. Esta complementariedad se espera que se profundice con el RCEP.

Vietnam también importa electricidad de China para sus zonas industriales, garantizando la estabilidad de la producción. El profesor Cui advirtió que la competencia estratégica entre Estados Unidos y China puede afectar la cooperación, por lo que recomendó fortalecer el comercio y la inversión dentro de la región.

De cara al futuro, según Cui, Vietnam debe reducir su dependencia de las exportaciones, mejorar su entorno empresarial, atraer inversiones de calidad y desarrollar infraestructura. La cooperación con China en trenes, carreteras, puertos y logística, especialmente tras la visita del presidente Xi Jinping, será un motor clave para el crecimiento económico./.