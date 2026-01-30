Vietnam y China fortalecen nexos entre partidos comunistas

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy conversaciones con Liu Haixing, director del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo conversaciones con Liu Haixing, director del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). Foto: An Dang - VNA



Liu Haixing, quien es también enviado especial del secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, se encuentra de visita de trabajo en el país indochino para felicitar el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), acontecimiento que calificó de hito histórico en el camino hacia una nueva era de desarrollo.



El PCCh y el secretario general Xi Jinping apoyan al PCV, encabezado por el secretario general To Lam, para que lidere al pueblo vietnamita en la implementación exitosa de la Resolución del XIV Congreso Nacional y construir el socialismo de acuerdo con la situación del país, afirmó.



Por su parte, Le Hoai Trung ofreció una visión general de los resultados de la cita magna, la cual no solo estableció objetivos y orientaciones para el período 2026-2030, sino que también decidió cuestiones estratégicas para el futuro y el destino Vietnam.

El evento identificó por primera vez la política exterior y la integración internacional, junto con el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacionales, como tareas cruciales y continuas; afirmando que Vietnam implementa siempre su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación, desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones y participa activa y responsablemente en la solución de problemas regionales e internacionales comunes, compartió.



Al afirmar que el Partido y el Estado de Vietnam siempre priorizan las relaciones con China, el funcionario formuló votos porque las dos naciones se coordinen para organizar intercambios de delegaciones de alto nivel entre sus respectivas fuerzas políticas en los próximos tiempos, aumenten la cooperación en los foros multilaterales de partidos políticos y firmen pronto programas y planes de colaboración entre el PCV y el PCCh en el nuevo período.



Hizo hincapié en la importancia de alentar a los comités del Partido de las localidades, especialmente las que comparten una frontera común, a fortalecer el intercambio de amistad y cooperación e impulsen las actividades de divulgación sobre la amistad, consolidando así una base social sólida para las relaciones bilaterales.



Liu Haixing aseguró que su Departamento está dispuesto a trabajar con el Comité del Partido de la Cancillería de Vietnam para mantener la tradición de estrecha coordinación entre las agencias de asuntos exteriores y diplomáticas de los dos Partidos y países, con vistas a brindar aportes al fortalecimiento de los nexos de amistad bilaterales.



En la ocasión, los dos dirigentes acordaron que continuarán trabajando para fortalecer los roles de sus agencias de asesoría estratégica; garantizar intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y mejorar la efectividad de los mecanismos de cooperación y diálogo a través del canal partidista, así como aumentar la cooperación en investigación teórica e intercambiar experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza nacional.



Asimismo, abogaron por intensificar una coordinación multilateral más estrecha, haciendo contribuciones responsables al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo; y por gestionar y resolver conjuntamente los desacuerdos de manera efectiva sobre la base de un entendimiento común de alto nivel y de conformidad con el derecho internacional./.