Vietnam y China fortalecen la cooperación en la gestión fronteriza

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Las fuerzas fronterizas de Vietnam y de China celebraron hoy la Reunión de Trabajo del tercer trimestre de 2025, con el objetivo de evaluar y reforzar la cooperación en la gestión de la frontera.

Los guardias fronterizos de Vietnam y China hacen cumplir las leyes fronterizas a los comerciantes en mercados fronterizos (Fuente: VNA)

En un ambiente amistoso, franco y constructivo, la reunión se desarrolló en el Puesto Fronterizo Terrestre Nº II Kim Thanh, provincia vietnamita de Lao Cai. Ambas delegaciones acordaron continuar implementando de manera efectiva los mecanismos de cooperación existentes, como reuniones periódicas, intercambio de correspondencia, líneas directas de comunicación, oficiales de enlace y patrullas conjuntas.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de trabajar de forma coordinada en la gestión de los pasos fronterizos, el control de entrada y salida, y la prevención de delitos transfronterizos, incluyendo la migración ilegal, el transporte ilícito de dinero y metales preciosos, el contrabando y el fraude comercial.

Más allá de la seguridad, ambas partes se comprometieron a promover actividades de intercambio cultural, deportivo y comercial, como la Noche de Primavera a través de la frontera Vietnam-China, la carrera ciclista "Una carrera, dos países" y exposiciones comerciales, así como a facilitar la labor de empresarios, artistas y funcionarios.

También se propuso impulsar proyectos de modernización de los pasos fronterizos bilaterales Muong Khuong - Ciaotou, del paso fronterizo secundario Bat Xat - Basa y de un proyecto ferroviario transfronterizo estándar.

Durante la reunión, se otorgó el título de Embajador de la Amistad del tercer trimestre de 2025 a oficiales fronterizos de ambos países. Además, ambas delegaciones firmaron el acta de la reunión y se intercambiaron obsequios conmemorativos, reafirmando así la sólida cooperación entre las fuerzas de frontera de Vietnam y China./.