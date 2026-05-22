Vietnam y China fortalecen cooperación en sector cafetalero

Presentan café de Yunan en festival de café de la Montaña Nevada del Dragón de Jade en el antiguo pueblo de Baisha, China. (Foto: VNA)

Las industrias del café de Vietnam y China, particularmente con la provincia de Yunnan, están registrando notables avances impulsados por la creciente cooperación agrícola y comercial entre ambas naciones, lo que abre amplias perspectivas en los ámbitos de la cultura, la tecnología y el mercado.



Como un reflejo de este dinamismo, se inauguró el segundo festival de café de la Montaña Nevada del Dragón de Jade en el antiguo pueblo de Baisha, en la ciudad de Lijiang de la provincia china de Yunnan, un evento que ha reunido a empresas, expertos y consumidores.



Esta colaboración bilateral se ve favorecida por la proximidad geográfica y las condiciones naturales similares, dado que la región de la Altiplanicie Occidental de Vietnam es reconocida por su café Robusta, mientras que Yunnan cultiva principalmente la variedad Arábica, lo que genera una estructura de suministro complementaria y facilita el intercambio de técnicas de producción.

Al respecto, el vicepresidente de la asociación de café de Pu'er, Liu Haifeng, destacó que el café sirve como un puente cultural que conecta a las comunidades globales. Señaló que, siendo Vietnam el segundo mayor productor de café del mundo y China uno de los mercados de consumo más grandes a nivel global, ambas partes pueden promover la cooperación en múltiples áreas, desde el comercio y la formación de recursos humanos hasta actividades profesionales como concursos, seminarios y el desarrollo de productos distintivos.



Liu Haifeng añadió que las actividades de intercambio y degustación de café entre los dos países poseen un gran significado. Explicó que, en la actualidad, muchos de los productos de café de Yunnan todavía dependen de los suministros de café de Vietnam, lo que crea sólidas oportunidades para el desarrollo conjunto y la cooperación.



Por su parte, Nguyen Bao Huy, representante de la empresa Acom Vietnam, filial del grupo suizo Ecom, valoró altamente el potencial de los lazos bilaterales en este sector e informó que China constituye actualmente uno de los mayores mercados de importación para el grano vietnamita, con volúmenes de compra que aumentan anualmente.



De acuerdo con el representante empresarial, en el próximo período ambas partes podrían expandir su cooperación hacia áreas como la cultura del café, el turismo cafetalero y los vínculos entre el café de Yunnan y el de la Altiplanicie Occidental de Vietnam, de manera particular con la localidad de Da Lat.



Asimismo, sugirió promover el intercambio de conocimientos para los agricultores sobre técnicas de preparación, mejora de la calidad y posicionamiento de marca tanto para el café de Yunnan como el de Vietnam en el mapa mundial de este sector.



No obstante, Nguyen Bao Huy también apuntó varios desafíos que aún deben abordarse en el mercado del país vecino, señalando que la promoción del café vietnamita en China sigue siendo limitada, debido a la existencia de un número relativamente bajo de cafeterías de estilo auténticamente vietnamita o de empresas tostadoras de Vietnam operando en ese mercado asiático./.