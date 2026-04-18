Vietnam y China elevan la conexión estratégica en nueva etapa de desarrollo
La visita de Estado del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, a China abre una nueva etapa en las relaciones Vietnam–China, con acuerdos en infraestructura, comercio y cooperación estratégica.
El secretario general del PCV y presidente de Vietnam,To Lam, y su esposa, junto con el secretario general del PCCH y presidente de China Xi Jinping y su esposa, asisten a una merienda. Foto: VNA
La visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, concluyó con éxito, abriendo una nueva fase para las relaciones de vecindad amistosa, la asociación de cooperación estratégica integral y la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con significado estratégico.
Relaciones Vietnam-China se profundizan cada vez más
Se trata del primer viaje al exterior de To Lam tras la consolidación de los cargos de liderazgo estatal por la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, lo que refleja la especial importancia que el Partido y el Estado de Vietnam otorgan a la tradicional amistad con China.
Durante la visita, los máximos dirigentes de ambos Partidos y países coincidieron en la necesidad de reforzar la confianza estratégica, impulsar la conectividad en políticas, comercio, infraestructuras y energía, y seguir profundizando y elevando las relaciones bilaterales en la nueva etapa, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo regional.
Ambas partes anunciaron además el lanzamiento del “Año de cooperación turística Vietnam-China 2026-2027”, con el objetivo de intensificar la promoción turística, mejorar infraestructuras y servicios, y consolidar su posición como importantes mercados emisores de turistas mutuos.
En la Declaración Conjunta, ambas partes acordaron acelerar la conexión de infraestructuras ferroviarias, viales y fronterizas, convirtiendo la cooperación ferroviaria en un nuevo punto destacado de la relación estratégica.