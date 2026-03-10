Vietnam y China celebrarán el décimo Intercambio Amistoso de Defensa Fronteriza

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam celebró hoy en Hanoi un encuentro con la prensa para presentar el décimo Intercambio Amistoso de Defensa Fronteriza Vietnam–China. Según los organizadores, el programa se desarrollará los días 18 y 19 de marzo de 2026 en la provincia vietnamita de Quang Ninh y en la región autónoma china de Guangxi.

En la cita (Fuente: VNA)

El evento tiene como objetivo fortalecer la amistad y la solidaridad entre las fuerzas encargadas de la protección fronteriza, las autoridades locales y los pobladores de las zonas limítrofes de ambos países. Asimismo, busca impulsar las relaciones entre los ejércitos de Vietnam y China, contribuyendo a la construcción de una frontera de paz, amistad, estabilidad, cooperación y desarrollo.



Sobre la base del éxito de las nueve ediciones anteriores, el décimo intercambio reviste una importancia especial y se celebra en un contexto en el que ambos países continúan implementando nuevos objetivos de desarrollo.

De acuerdo con el programa, el 18 de marzo se llevarán a cabo en Vietnam diversas actividades, entre ellas la ceremonia de bienvenida y despedida a la delegación del Ministerio de Defensa de China en el paso fronterizo internacional de Mong Cai, en Quang Ninh; la plantación de árboles de amistad; el inicio de la construcción de la Estación Médica de Amistad en la comuna de Hai Son; visitas a la escuela secundaria Tran Phu y al puesto fronterizo de Tra Co; así como conversaciones entre las delegaciones de defensa de ambos países.

Las actividades continuarán el 19 de marzo en China, con la ceremonia de bienvenida y despedida a la delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam en el paso fronterizo internacional de Dongxing, en Guangxi.

El programa incluirá además una visita a una compañía de guardia fronteriza y la plantación de árboles de amistad en la unidad; la ceremonia de inicio de la patrulla conjunta y del entrenamiento conjunto en el golfo de Tonkín entre las armadas de ambos países; visitas al sitio histórico de la Ruta Ho Chi Minh en el mar; y la colocación de una ofrenda floral en el Monumento Conmemorativo a los Mártires Revolucionarios de Vietnam y China.

Antes del evento principal también se organizarán varias actividades paralelas, entre ellas consultas médicas y la entrega gratuita de medicamentos a pobladores de las zonas fronterizas por parte de los servicios médicos militares de ambos países, previstas del 12 al 16 de marzo. Además, se concederán becas a 100 estudiantes de escasos recursos y se entregará ganado bovino a 50 familias en situación difícil en las áreas limítrofes.

Según el coronel Tran Van Loi, jefe de la División de Asia del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Defensa de Vietnam, una de las novedades del décimo intercambio respecto a la novena edición, celebrada en 2025, será la organización de un ejercicio de entrenamiento conjunto entre las armadas de ambos países, además de la patrulla conjunta en el golfo de Tonkín. Estas actividades buscan reforzar la coordinación y mejorar la eficacia en la gestión y el mantenimiento de la seguridad marítima./.