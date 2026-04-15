Vietnam y China acuerdan elevar su vinculación estratégica

Panorama del encuentro. Foto: Cong Tuyen - VNA

Vietnam y China reafirmaron su voluntad de fortalecer su relación estratégica durante un encuentro celebrado hoy en Beijing entre Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), y Cai Qi, integrante del Comité Permanente del Buró Político, secretario del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y director de su Oficina General.



La reunión tuvo lugar en el marco de la visita de Estado a China del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, y se centró en definir medidas para reforzar el papel orientador del canal partidista en los vínculos bilaterales, con vistas a impulsar una nueva etapa de cooperación integral.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener contactos regulares entre los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados, así como de aplicar de forma efectiva el Plan de Cooperación Partidista para el periodo 2026-2030. En este contexto, destacaron la importancia de la formación de cuadros estratégicos y del fortalecimiento de los intercambios teóricos, incluido el próximo XXI Seminario Teórico bilateral.

La parte china expresó además su disposición a compartir experiencias y colaborar con Vietnam en la construcción del Museo del PCV.



Tran Cam Tu propuso elevar la confianza estratégica mediante una mayor coordinación en materia de seguridad política y el fortalecimiento de los mecanismos de defensa y justicia, subrayando el papel del Diálogo Estratégico “3+3” entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Defensa de ambas naciones.



El dirigente vietnamita también abogó por consolidar la base material de la relación bilateral, priorizando la conectividad ferroviaria y promoviendo un comercio más equilibrado y sostenible, así como una cooperación más estrecha en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



Por su parte, Cai Qi destacó la importancia del intercambio estratégico de alto nivel y llamó a implementar con rapidez los consensos alcanzados durante la visita del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam.

Asimismo, afirmó la disposición de China a compartir oportunidades de desarrollo con Vietnam en el marco de su XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social.



Las dos partes acordaron intensificar los intercambios pueblo a pueblo y organizar con éxito el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027, además de coordinarse y apoyarse mutuamente en la celebración de eventos internacionales como las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2026, en China, y de 2027, en Vietnam.



En cuanto a la gestión de las diferencias, ambos dirigentes reiteraron su compromiso de controlar y resolver los desacuerdos conforme a los consensos de alto nivel y al derecho internacional, destacando la importancia de mantener la paz y la estabilidad para el desarrollo de cada país.



El encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer los intercambios entre las poblaciones y promover una cooperación amistosa más efectiva, especialmente en las zonas fronterizas./.