Vietnam y Canadá buscan elevar su relación a un nuevo nivel

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió este 29 de junio al embajador de Canadá en Hanoi, Jim Nickel, en un encuentro en el que ambas partes reafirmaron su voluntad de profundizar y elevar la Asociación Integral bilateral.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al embajador de Canadá en Hanoi, Jim Nickel. (Fuente: VNA)





Durante la reunión, Le Minh Hung trasladó su saludo y agradecimiento al primer ministro canadiense, Mark Carney, por su carta de felicitación con motivo de su elección por la Asamblea Nacional para asumir su nuevo cargo, y valoró positivamente el papel activo del embajador Jim Nickel y de la Embajada de Canadá en la promoción de las relaciones bilaterales en los últimos tiempos.



El jefe de Gobierno vietnamita subrayó que Vietnam considera a Canadá un socio de importancia estratégica y manifestó el deseo de continuar desarrollando la Asociación Integral de manera más sustantiva, profunda y eficaz, con vistas a elevar pronto el nivel de las relaciones.



En este sentido, recordó que, tras casi una década desde su establecimiento, los vínculos bilaterales han registrado avances significativos, con intercambios regulares de delegaciones y contactos de alto nivel, así como un crecimiento notable del comercio bilateral, que se ha duplicado en cinco años hasta alcanzar alrededor de 8,6 mil millones de dólares en 2025.



También destacó los progresos en cooperación en defensa, mantenimiento de la paz, formación, asistencia oficial al desarrollo, educación y los intercambios entre pueblos.

Le Minh Hung señaló además que existe aún un amplio potencial de cooperación por explotar en ámbitos como economía, comercio, ciencia y tecnología, innovación, transición verde y energía.



Por ello, propuso reforzar los intercambios de alto nivel y las visitas de delegaciones, facilitar la inversión de empresas canadienses en sectores estratégicos en Vietnam y ampliar el acceso de los productos vietnamitas al mercado canadiense, especialmente los agroforestales y acuáticos.



Asimismo, abogó por intensificar la cooperación en formación de recursos humanos de alta calidad en áreas como inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y semiconductores, y por promover la cooperación educativa mediante la presencia de universidades canadienses de prestigio en Vietnam.



También expresó el deseo de que ambas partes continúen coordinándose estrechamente en foros regionales e internacionales, en particular en el marco del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuya presidencia rotativa asume Vietnam en 2026, y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que el país presidirá en 2027.



Por su parte, el embajador Jim Nickel felicitó a Vietnam por los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista y de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, así como por la elección de Le Minh Hung como jefe del Ejecutivo.



Asimismo, destacó los logros socioeconómicos del país y expresó su impresión por las orientaciones estratégicas del Gobierno vietnamita.



El diplomático reafirmó que Canadá considera a Vietnam un socio clave en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en la región del Indo-Pacífico, subrayando el papel central de la ASEAN y agradeciendo el apoyo de Vietnam al fortalecimiento de las relaciones entre Canadá y la agrupación, incluida la negociación de un acuerdo de libre comercio.



Ambas partes coincidieron en continuar ampliando la cooperación en sectores con potencial como energía, seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, aeroespacial, transporte marítimo, lucha contra la ciberdelincuencia y el crimen transnacional, así como el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En la ocasión, el embajador transmitió la invitación del primer ministro canadiense, Mark Carney, para que Le Minh Hung realice una visita a Canadá, al tiempo que expresó el deseo de que el jefe del Gobierno canadiense visite Vietnam en un momento oportuno./.