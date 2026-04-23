Vietnam y Camboya refuerzan cooperación económica e inversiones

Empresas de Vietnam y Camboya firman un memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia de salud. Foto: VNA

La Embajada de Vietnam en Camboya y la Asociación Empresarial Vietnam-Camboya (VCBA) celebraron el “Diálogo Empresarial Vietnam-Camboya 2026”, un foro orientado a fortalecer la cooperación económica, promover inversiones y facilitar el intercambio de información entre empresas de ambos países.

El evento reunió a autoridades y cerca de 200 representantes empresariales de Vietnam y Camboya, activos en sectores como tecnología, agricultura, turismo y salud, junto con delegaciones de varias localidades vietnamitas.

En la apertura, el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, subrayó el papel central de la diplomacia económica en la estrategia de desarrollo de Vietnam y reiteró la voluntad de ampliar la cooperación bilateral en áreas clave como comercio, infraestructura, energía, logística y economía digital.

El diplomático señaló que los líderes de ambos países han coincidido en la necesidad de fortalecer la interconexión de sus economías sobre la base de ventajas complementarias, al tiempo que impulsan la promoción del comercio, la inversión y el turismo, con el objetivo de elevar el intercambio bilateral a 20 mil millones de dólares en los próximos años.​

Asimismo, expresó su confianza en que las empresas vietnamitas podrán comprender mejor el entorno de inversión en Camboya y definir estrategias más eficaces.

Por su parte, representantes camboyanos valoraron el diálogo empresarial como un mecanismo clave para materializar las orientaciones estratégicas acordadas a alto nivel.​

El presidente de la Cámara de Comercio de Camboya, Neak Oknha Kith Meng, subrayó que la conectividad en infraestructura y logística es esencial para consolidar cadenas de suministro regionales y mejorar la competitividad.​

Igualmente, destacó los avances de Camboya en la mejora del entorno de inversión y animó a las empresas vietnamitas a ampliar su presencia en sectores con gran potencial, como la transformación digital, las energías renovables y el procesamiento agrícola.​

El presidente de la VCBA, Leng Rithy, afirmó que las relaciones económicas bilaterales avanzan hacia una etapa de mayor profundidad, con énfasis en tecnología, agricultura sostenible y energía verde.

Destacó la contribución de las empresas vietnamitas al desarrollo económico y social de Camboya, mediante la creación de empleo, el aumento de los ingresos fiscales y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos pueblos. Asimismo, reiteró el compromiso de la VCBA de seguir actuando como puente de apoyo para las empresas.

Durante el foro, representantes del Consejo para el Desarrollo de Camboya informaron sobre las políticas de atracción de inversiones, incluyendo el impulso al diálogo público-privado, el desarrollo de zonas económicas especiales y la mejora de la infraestructura logística. Camboya también apuesta por ampliar sus mercados de exportación mediante acuerdos comerciales y ventajas arancelarias.

El programa incluyó sesiones temáticas sobre políticas, oportunidades de inversión y desafíos empresariales, cuyas recomendaciones serán trasladadas a las autoridades competentes para mejorar el entorno de negocios. Asimismo, se realizaron actividades de promoción de productos vietnamitas.

Vietnam se mantiene como el quinto mayor inversor en Camboya, con 223 proyectos y un capital cercano a los tres mil millones de dólares, contribuyendo al crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social en el país vecino./.​