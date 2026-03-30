Vietnam y Camboya refuerzan cooperación bilateral

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong (izquierda) se reúne con el vicepresidente del Partido Popular de Camboya Samdech Say Chhum. (Fuente: VNA)

Vietnam y Camboya reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación y la amistad tradicional durante la visita de trabajo a Phnom Penh del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong.

En el marco de la visita, el diplomático vietnamita sostuvo encuentros con altos dirigentes del Partido Popular de Camboya (CPP) y del Gobierno camboyano, entre ellos el vicepresidente del CPP Samdech Say Chhum, y el vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn.

Durante la reunión con Say Chhum, Nguyen Manh Cuong reafirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam conceden siempre gran importancia y máxima prioridad a la consolidación y el fortalecimiento de las relaciones con Camboya.

Tras felicitar a Camboya por los logros alcanzados en la construcción y el desarrollo nacional en los últimos tiempos, el viceministro expresó su confianza en que el país vecino continuará obteniendo éxitos aún mayores y más integrales en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.

Por su parte, Samdec Say Chhum felicitó a Vietnam por sus importantes avances en los últimos años, en particular por la notable tasa de crecimiento económico del 8,02%. Expresó además su deseo de que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezado por su secretario general To Lam, el país continúe cosechando mayores éxitos y logre convertirse en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.

El vicepremier y ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Prak Sokhonn, recibe al viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong (izquierda). (Fuente: VNA)

El dirigente camboyano también agradeció al Partido y al Estado de Vietnam por su apoyo al proceso de construcción y desarrollo de Camboya, así como por la cooperación y el respaldo brindados en los foros regionales e internacionales. Asimismo, expresó su expectativa de dar la bienvenida a líderes vietnamitas en Phnom Penh en un futuro próximo.

A su vez, Prak Sokhonn elogió el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, así como de las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, y valoró los avances del país en la reforma administrativa y el desarrollo económico.

Subrayó que las visitas y contactos de alto nivel han contribuido a consolidar los vínculos entre ambos países, sobre la base del espíritu de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”.

En la ocasión, ambas partes valoraron altamente los resultados históricos de la visita de Estado del secretario general To Lam a Camboya el pasado 6 de febrero de 2026, así como los consensos alcanzados en la reunión de alto nivel entre el Buró Político del PCV y el Comité Permanente del Comité Central del CPP, además del reciente encuentro entre los líderes de los tres partidos de Vietnam, Camboya y Laos.

Asimismo, coincidieron en continuar coordinándose estrechamente para implementar de manera eficaz los acuerdos de alto nivel, con especial énfasis en la promoción de la cooperación en los ámbitos económico, comercial y de inversión, así como en la conectividad económica, de infraestructuras y de las cadenas de suministro.

Las dos partes también acordaron reforzar la cooperación a través de los canales del Partido, preparar cuidadosamente las próximas visitas de alto nivel entre líderes de ambos países y acelerar la firma de nuevos documentos de cooperación entre los respectivos comités partidistas.

Además, se comprometieron a elaborar un plan específico para conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya en 2027, con el fin de resaltar los valores históricos de la amistad, la solidaridad y la cooperación entre ambos pueblos.

En el marco de la visita, Nguyen Manh Cuong también se reunió con el primer subjefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del CPP, Suos Yara, y con el ministro de Estado de Camboya para Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Ung Rachana./.