Vietnam y Camboya refuerzan confianza política y cooperación en disímiles áreas

Phnom Penh (VNA)- La visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, reafirma el compromiso de ambos países de consolidar la confianza política y profundizar una cooperación integral, sustantiva y eficaz.



El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Relaciones cada vez más profundas

La cooperación económica, comercial y de inversión como punto brillante

Impulsar las relaciones en una nueva etapa de desarrollo

Como países vecinos con muchas similitudes, Vietnam y Camboya establecieron relaciones diplomáticas el 24 de junio de 1967. Durante casi seis décadas, la solidaridad y amistad entre ambos pueblos se ha forjado desde los años difíciles de lucha por la independencia y la defensa de la Patria hasta la etapa de construcción y desarrollo nacional.La imagen de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron su sangre y sus vidas para ayudar a Camboya a liberarse del genocidio del régimen de Pol Pot ha quedado grabada en la gloriosa historia de ambos pueblos, simbolizando no solo la solidaridad bilateral, sino también un espíritu internacional noble y puro.A lo largo de casi 60 años, los líderes y pueblos de ambos países han seguido fortaleciendo esta relación. Vietnam siempre concede gran importancia a sus vínculos con Camboya y Laos . Por su parte, Phnom Penh continúa promoviendo la cooperación entre los dos partidos, gobiernos y pueblos.En 2005, los dirigentes de alto nivel acordaron el lema para el desarrollo de las relaciones bilaterales: “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”, bajo el cual los vínculos han seguido consolidándose en todos los ámbitos.Las relaciones político-diplomáticas desempeñan un papel central. Ambas partes mantienen intercambios frecuentes de delegaciones y mecanismos de cooperación bilateral. En particular, el mecanismo de reuniones anuales de alto nivel entre el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya se ha convertido en un modelo ejemplar de cooperación.Recientemente, durante la visita de Estado a Camboya del secretario general del PCV, To Lam, y la reunión de alto nivel del 6 de febrero de 2026 en Phnom Penh, los líderes reafirmaron su determinación de abrir una nueva etapa de cooperación, reforzar los vínculos políticos, garantizar la estabilidad y la seguridad, y fortalecer la conexión entre ambas economías.Asimismo, en la reunión entre los líderes de Vietnam, Camboya y Laos, se acordó intensificar la solidaridad, mantener consultas regulares y coordinar estrechamente para proteger los intereses de cada país y preservar la paz y la estabilidad.Además, se han celebrado importantes mecanismos de cooperación, como la 21.ª reunión del Comité Mixto sobre cooperación económica, cultural y científico-técnica en Siem Reap (diciembre de 2025) y la 13.ª conferencia sobre cooperación de provincias fronterizas en Phnom Penh (noviembre de 2025).La cooperación en defensa y seguridad sigue siendo un pilar clave, con el compromiso de no permitir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país contra el otro. Ambos países también coordinan estrechamente en foros internacionales como la ASEAN y la ONU.La economía, el comercio y la inversión son motores clave de la cooperación bilateral hasta 2030. Vietnam es actualmente el tercer mayor socio comercial de Camboya (después de China y Estados Unidos) y el mayor dentro de ASEAN, con un comercio bilateral de alrededor de 10 mil millones de dólares anuales en los últimos años, alcanzando 11,3 mil millones en 2025, cifra que aspiran a elevar a 20 mil millones.En inversión, Vietnam cuenta con 229 proyectos vigentes en Camboya con un capital total registrado de 2,94 mil millones de dólares. Las empresas vietnamitas contribuyen significativamente al crecimiento económico de esa nación vecina, la creación de empleo y la seguridad social.El turismo también ha crecido con casi 700.000 turistas camboyanos visitando Vietnam en 2025, mientras que más de 1,22 millones de vietnamitas viajaron a Camboya, situándose en el primer lugar entre los visitantes internacionales.Otros ámbitos como educación, transporte, cultura, salud y telecomunicaciones también han registrado avances. Los intercambios entre organizaciones sociales y juveniles han fortalecido el entendimiento y la amistad entre ambos pueblos.La visita oficial a Camboya Tran Cam Tu el 10 de abril de 2026 tiene gran importancia para las relaciones bilaterales. Demuestra la alta prioridad que Vietnam otorga al fortalecimiento de sus relaciones tradicionales con el país vecino.Según el vicecanciller Nguyen Manh Cuong, esta visita continúa la exitosa gira del secretario general To Lam en febrero de 2026, reflejando la coherencia en la política exterior de Hanoi y concretando compromisos de alto nivel.En el contexto de un entorno internacional complejo, reforzar la cooperación entre Vietnam, Laos y Camboya es esencial para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos.Según el embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, durante la visita, Cam Tu transmitirá los saludos de Año Nuevo a los líderes y al pueblo camboyano con motivo del Chol Chnam Thmay. Ambas partes revisarán la implementación de acuerdos alcanzados previamente, centrándose en áreas como conectividad de infraestructuras, comercio fronterizo, educación y transformación digital./.